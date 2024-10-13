Ekim Ödemesi Duyuruldu: 15 Bin Lira Hesaplara Yatacak! Geç Olmadan Başvurunuzu Yapın

Ekonomik olarak dar geçinen haneler, T.C. kimlik numaralarıyla e-Devlet üzerinden başvuru yaparak bu destekten faydalanabilecek.

Devlet, yardıma muhtaç vatandaşlar için çeşitli sosyal yardım programlarını sürdürüyor. Evde bakım maaşı, aile destek ödemeleri, engelli maaşı ve yaşlılık aylığı gibi farklı yardım kalemleriyle destek sağlanıyor.

15 EKİM'DE BAŞLIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekim ayında da dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal yardımların devam edeceğini belirtti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Ekim’de başlayan ödemeler, ay sonuna kadar sürecek.

Kaynak: Haber Merkezi