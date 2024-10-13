Ekim Ödemesi Duyuruldu: 15 Bin Lira Hesaplara Yatacak! Geç Olmadan Başvurunuzu Yapın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekim ayı sosyal yardım ve destek ödemeleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 15.000 TL yardım yapılacağını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Ekim Ödemesi Duyuruldu: 15 Bin Lira Hesaplara Yatacak! Geç Olmadan Başvurunuzu Yapın - Resim: 1

Ekonomik olarak dar geçinen haneler, T.C. kimlik numaralarıyla e-Devlet üzerinden başvuru yaparak bu destekten faydalanabilecek.

Devlet, yardıma muhtaç vatandaşlar için çeşitli sosyal yardım programlarını sürdürüyor. Evde bakım maaşı, aile destek ödemeleri, engelli maaşı ve yaşlılık aylığı gibi farklı yardım kalemleriyle destek sağlanıyor.

15 EKİM'DE BAŞLIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekim ayında da dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal yardımların devam edeceğini belirtti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Ekim’de başlayan ödemeler, ay sonuna kadar sürecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Haberin devamını okumak için tıklayın
O İlimizde Yetişiyor, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne Girmişti: Kilosu Bu Yıl 320 Bin Lira! O İlimizde Yetişiyor, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne Girmişti: Kilosu Bu Yıl 320 Bin Lira!
Elini Çabuk Tutmayan Yandı: Bunu Yapmayanların Faturası Büyük Artacak Elini Çabuk Tutmayan Yandı: Bunu Yapmayanların Faturası Büyük Artacak
Garanti Bankası Net Tarih Verdi: Bu İşlemi Yapmayan Herkesin Hesabındaki Parası Sıfırlanacak Garanti Bankası Net Tarih Verdi: Bu İşlemi Yapmayan Herkesin Hesabındaki Parası Sıfırlanacak
SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'Son Anda Gelecek' Dedi: Asgari Ücrette Net Zammı Açıkladı SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'Son Anda Gelecek' Dedi: Asgari Ücrette Net Zammı Açıkladı
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı Olanlar Dikkat! Emekliye İkinci Bir Maaş Gibi Yatacak SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı Olanlar Dikkat! Emekliye İkinci Bir Maaş Gibi Yatacak
Altın Alacaklar Dikkat, Kuyumcularda Yeni Dönem: Rekor Para Cezası Var Altın Alacaklar Dikkat, Kuyumcularda Yeni Dönem: Rekor Para Cezası Var
Borsada Dev Hareketlilik: 51 Şirket Birden Düğmeye Bastı Borsada Dev Hareketlilik: 51 Şirket Birden Düğmeye Bastı
Otomobil Piyasası Alev Alacak! Hepsi Fiat Egea'nın Rakibi, 15 Bin Lira Taksitle Satılacak Otomobil Piyasası Alev Alacak! Hepsi Fiat Egea'nın Rakibi, 15 Bin Lira Taksitle Satılacak
2025 Yılında Emekli Olmayı Planlayanlara Kötü Haber! 2025 Yılında Emekli Olmayı Planlayanlara Kötü Haber!
Türkiye’nin Ünlü Bankasından Şaşırtan Adım! Tamamen Değiştirdi Türkiye’nin Ünlü Bankasından Şaşırtan Adım! Tamamen Değiştirdi
TOKİ'den 47 İlde Yapacağı Gayrimenkul Satışının Tarihi Netleşti: Elini Çabuk Tutan Yaşadı TOKİ'den 47 İlde Yapacağı Gayrimenkul Satışının Tarihi Netleşti: Elini Çabuk Tutan Yaşadı
Balkonda Hobi Olarak Üretmeye Başlamışlardı: Yurt Dışı Pazarına Açıldı Paraya Para Demiyorlar Balkonda Hobi Olarak Üretmeye Başlamışlardı: Yurt Dışı Pazarına Açıldı Paraya Para Demiyorlar