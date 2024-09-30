Ekim Ayında Gelecek İlk Zam Belli Oldu: Yüzde 20 Zam Geldi

Son dönemde iğneden ipliğe artan zamlar, vatandaşların geçim derdini derinleştiriyor. Enflasyon oranlarının yükselmesi, temel gıda fiyatlarının artmasıyla vatandaş kara kara düşünüyor. Akaryakıttan, ulaşıma bir çok gelen peş peşe zamlar karşısında özellikle dar gelirli aileler, bütçelerini dengelemekte zorlanıyor. Geçim sıkıntısı, toplumun her kesimini etkileyen önemli bir sorun olarak gündemdeki yerini korurken yeni bir zam haberi daha geldi. Ekim ayı gelmeden gelecek ilk zam belli oldu. Fiyatı tam yüzde 20 arttırıldı.

Kaynak: Haber Merkezi