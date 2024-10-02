Ekim Ayı Emekli Maaş Promosyonlarında Büyük Artış! Bankaların Yarışı Hız Kazandı

Akbank

Akbank’ın sunduğu emekli maaş promosyonu ise şu şekilde:

9.999 TL’ye kadar maaş alanlar: 6.250 TL

10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL

15.000 – 19.999 TL arası maaş alanlar: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 15.000 TL

Garanti BBVA

Garanti BBVA, 1-31 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli promosyon kampanyasında, maaş tutarına göre değişen nakit promosyonlar sunuyor:

10.000 TL’ye kadar olan emeklilere: 6.250 TL

10.000 – 15.000 TL arası emeklilere: 10.000 TL

15.000 – 20.000 TL arası emeklilere: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere: 15.000 TL

QNB Finansbank

QNB Finansbank da emeklilere cazip promosyon seçenekleri sunuyor:

9.999 TL'ye kadar maaş alanlar için: 6.250 TL

10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlar için: 10.000 TL

15.000 – 19.999 TL arası maaş alanlar için: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için: 15.000 TL

Emekli maaş promosyonlarından yararlanmak için tercih ettiğiniz bankaya başvurarak, promosyon taahhütnamesini imzalamanız yeterlidir. Bankaların sunduğu promosyon fırsatları arasından ihtiyaçlarınıza ve maaş tutarınıza uygun olanı seçerek en avantajlı fırsatlardan faydalanabilirsiniz.