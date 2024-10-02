Ekim Ayı Emekli Maaş Promosyonlarında Büyük Artış! Bankaların Yarışı Hız Kazandı
Ekim ayı itibarıyla emekli maaş promosyonları yeniden güncellendi. Emekliler, bu fırsatlardan faydalanmak için bankaların sunduğu promosyon kampanyalarını merakla araştırıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca emekli, bankaların promosyon tutarlarını araştırmaya devam ediyor. Promosyon arayışında "Hangi banka en yüksek emekli maaş promosyonunu veriyor?" ve "Emekli maaş promosyonu nasıl alınır?" gibi sorular sıklıkla soruluyor. Peki hangi banka hangi maaş aralığına ne kadar promosyon sunuyor? İşte bankaların ekim ayı emekli maaş promosyon rakamları ve detaylar...
Halkbank
Halkbank emekli promosyonlarında da cazip teklifler bulunuyor:
10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlar için: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL arası maaş alanlar için: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için: 12.000 TL
Ayrıca, SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL’nin altında olan hak sahipleri de 5.000 TL promosyon ödemesi alabilecek.
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığıyla alan müşterilere 12.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor.
Denizbank
Denizbank, 3 yıl maaş alma taahhüdünde bulunan emeklilere şu promosyonları sunuyor:
9.999 TL’ye kadar maaş alanlar: 5.000 TL
10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlar: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL
İş Bankası
İş Bankası da emekli maaş promosyonunda şu rakamları sunuyor:
9.999 TL’ye kadar maaş alanlar: 5.000 TL
10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlar: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL
Yapı Kredi
Yapı Kredi’nin promosyon taahhütnamesi ile sunduğu avantajlar:
9.999 TL’ye kadar maaş alanlar: 6.250 TL
10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL
15.000 – 19.999 TL arası maaş alanlar: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 15.000 TL
Vakıfbank
Vakıfbank, emeklilere 3 yıl için toplamda şu promosyonları veriyor:
10.000 TL'ye kadar maaş alanlar: 5.000 TL
10.000 – 15.000 TL arası maaş alanlar: 8.000 TL
15.000 – 20.000 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL
ING Bank
ING Bank, maaş aralığına göre promosyon ödemeleri sunuyor:
10.000 TL'ye kadar maaş alanlar: 6.250 TL
10.000 – 15.000 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL
15.000 – 20.000 TL arası maaş alanlar: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 15.000 TL
Akbank
Akbank’ın sunduğu emekli maaş promosyonu ise şu şekilde:
9.999 TL’ye kadar maaş alanlar: 6.250 TL
10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL
15.000 – 19.999 TL arası maaş alanlar: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 15.000 TL
Garanti BBVA
Garanti BBVA, 1-31 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli promosyon kampanyasında, maaş tutarına göre değişen nakit promosyonlar sunuyor:
10.000 TL’ye kadar olan emeklilere: 6.250 TL
10.000 – 15.000 TL arası emeklilere: 10.000 TL
15.000 – 20.000 TL arası emeklilere: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere: 15.000 TL
QNB Finansbank
QNB Finansbank da emeklilere cazip promosyon seçenekleri sunuyor:
9.999 TL'ye kadar maaş alanlar için: 6.250 TL
10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlar için: 10.000 TL
15.000 – 19.999 TL arası maaş alanlar için: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için: 15.000 TL
Emekli maaş promosyonlarından yararlanmak için tercih ettiğiniz bankaya başvurarak, promosyon taahhütnamesini imzalamanız yeterlidir. Bankaların sunduğu promosyon fırsatları arasından ihtiyaçlarınıza ve maaş tutarınıza uygun olanı seçerek en avantajlı fırsatlardan faydalanabilirsiniz.