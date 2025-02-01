Ekeni Zengin Ediyor: 1 Tanesi 17 Bin TL'ye Satılıyor
Yüksek besin değeri ve eşsiz lezzetiyle öne çıkan shiitake mantarı halk arasında imparatorların mantarı olarak biliniyor. Sayısız faydası bulunan shiitake mantarını eken zengin oluyor. Bu eşsiz mantarın 1 tanesi 17 bin 245 bin TL'ye satılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son yıllarda sağlıklı yaşam trendlerinin artmasıyla birlikte, beslenme alışkanlıklarımızda da önemli değişiklikler yaşanıyor. Bu değişikliklerin merkezinde ise doğal ve besleyici gıdalar yer alıyor. Bu gıdalardan biri de, özellikle Uzak Doğu mutfağında sıkça kullanılan ve "imparatorların mantarı" olarak adlandırılan shiitake mantarı. Bu mantarı eken zengin oluyor, 1 tanesi tam 17 bin 245 bin TL'ye satılıyor.
1 TANESİ 17 BİN TL'YE SATILDI
Ocak ayında gerçekleşen sezon açılış mezatında, Noto Yarımadası'ndan gelen shiitake mantarları rekor fiyatlarla satıldı. Özellikle 8 santimetre şapka genişliği ve 3 santimetre kalınlık şartını taşıyan "nototemari" mantarları, 6 adetlik bir parti halinde 450 bin yene, yani yaklaşık 103.474 bin TL’ye alıcı buldu. 1 tanesi ise 17 bin 245 bin TL'ye satıldı.
SHİİTAKE MANTARI NEDİR?
Shiitake mantarı, Asya kökenli, şapkası kahverengi ve yuvarlak, gövdesi ise kısa ve beyaz renkte olan bir mantar türüdür. Yüksek besin değeri ve eşsiz lezzetiyle öne çıkan shiitake, dünya genelinde giderek daha popüler hale geliyor.
SHİİTAKE MANTARININ FAYDALARI NELER?
İçeriğindeki beta-glukan sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı korur.
Güçlü antioksidan özellikleri sayesinde vücuttaki serbest radikalleri temizleyerek kanser riskini azaltır.
Kolesterol seviyesini düşürerek kalp ve damar sağlığını korur.
Kan şekerini düzenleyerek diyabet riskini azaltır.
Yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak sağlığını korur.
Vücuda enerji verir ve yorgunluğu azaltır.