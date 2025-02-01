Ekeni Zengin Ediyor: 1 Tanesi 17 Bin TL'ye Satılıyor

Son yıllarda sağlıklı yaşam trendlerinin artmasıyla birlikte, beslenme alışkanlıklarımızda da önemli değişiklikler yaşanıyor. Bu değişikliklerin merkezinde ise doğal ve besleyici gıdalar yer alıyor. Bu gıdalardan biri de, özellikle Uzak Doğu mutfağında sıkça kullanılan ve "imparatorların mantarı" olarak adlandırılan shiitake mantarı. Bu mantarı eken zengin oluyor, 1 tanesi tam 17 bin 245 bin TL'ye satılıyor.