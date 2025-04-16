Ekeni Zengin Eden Hasat: Fiyatıyla Servet Kazandırıyor, Kilosu 650 Bin TL'ye Satılıyor
Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safranın kilosu 650 bin TL'ye ulaştı. Altınla yarışan fiyatı kadar faydalarıyla da dikkat çeken safran, depresyondan adet sancılarına, bağışıklık sisteminden göz sağlığına kadar pek çok alanda şifa kaynağı olarak öne çıkıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en pahalı baharatı olan safran, adeta altınla yarışıyor. Kilogram fiyatı 650 bin TL’yi gören safran, hem üretim sürecinin zorluğu hem de az bulunurluğu nedeniyle bu astronomik değere ulaşıyor. Gram fiyatı yaklaşık 650 TL’ye denk gelen bu değerli baharat, yalnızca birkaç gramı ile altın fiyatını geride bıraktı.
YETİŞTİRİLMESİ DE HASADI DA ÇOK ZAHMETLİ
Safran, yalnızca yılın belirli bir döneminde hasat edilebilen ve üretim süreci tamamen el emeğine dayanan özel bir bitki. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, safranın sadece belirli coğrafyalarda yetiştirilebildiğini belirterek "Bir çiçekten yalnızca 3 adet safran kılı çıkıyor. 1 kilogram safran elde edebilmek için tam 150 bin çiçekten 450 bin adet kılın toplanması gerekiyor. Üstelik bu süreç tamamen elle yapılıyor" açıklamasında bulundu.
SAFRANINI FİYATI NEDEN BU KADAR PAHALI?
Türkiye (Safranbolu), İran, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelerde yaygın olarak üretilen safran, gıda, boya ve ilaç sanayinde oldukça değerli bir yere sahip. Çok küçük miktarlarla bile büyük hacimli ürünlere renk ve aroma verebilmesi, onu özel kılıyor. Bu sebeple sadece mutfakta değil, sanayide de yüksek talep görüyor. Üretim maliyeti ve sınırlı arz, fiyatları tırmandırıyor.
SAFRAN DİYE AT KILINI BOYAYIP SATIYORLAR
Yüksek fiyatı nedeniyle safran, sahteciliğe de açık bir ürün haline gelmiş durumda. Manavoğlu, piyasada ucuz fiyata satılan ürünlerin büyük kısmının gerçek safranla ilgisi olmadığını belirterek "Mısır püskülü, hindistancevizi lifi hatta at kılı gibi malzemeler boyanarak safran diye satılıyor. Bu ürünlerin kilosunu 500 ya da 1000 liraya bulmak imkansız. Bu fiyata gördüğünüz ürünlerin gerçek safran olmadığını bilin" dedi.
SAFRANIN FAYDALARI NELER?
1. Ruh Halini İyileştirir, Depresyonu Hafifletir
Safran, "mutluluk baharatı" olarak bilinir. Serotonin düzeylerini artırarak depresyon belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Bazı çalışmalarda antidepresanlarla benzer etki gösterdiği gözlemlenmiştir.
2. Adet Dönemi Şikayetlerini Azaltır
Kadınlarda regl öncesi gerginlik (PMS) semptomlarını hafifletir. Kramp, ruhsal dalgalanmalar ve halsizlik üzerinde olumlu etkiler gösterebilir.
3. Antioksidan Zengini
Safran, krokin, safranal ve krosin gibi güçlü antioksidanlar içerir. Bu bileşenler hücre hasarını önleyerek yaşlanmayı yavaşlatabilir ve bağışıklığı güçlendirebilir.
4. Kalp ve Damar Sağlığına Katkı Sağlar
Kolesterolü dengeler, damarları korur ve tansiyonu dengelemeye yardımcı olabilir. Kan dolaşımını artırarak kalp hastalıkları riskini azaltabilir.
5. Göz Sağlığını Destekler
İçeriğindeki krosin maddesi, yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi göz hastalıklarının ilerlemesini yavaşlatabilir.
6. İştah Kontrolüne Yardımcı Olur
Safran özleri, iştahı bastırmaya ve duygusal yeme isteğini azaltmaya yardımcı olabilir. Bu da kilo vermek isteyenler için avantaj sağlar.
7. Afrodizyak Etkisi Vardır
Cinsel isteği artırıcı etkisiyle bilinir. Özellikle erkeklerde cinsel işlev bozukluklarında destekleyici olabilir.
8. Kan Şekerini Düzenleyebilir
Bazı araştırmalar, safranın insülin direncine olumlu etki yapabileceğini göstermiştir.
9. Hafızayı Güçlendirir
Alzheimer gibi nörolojik hastalıklarda destekleyici olabilir. Özellikle öğrenme yetisi ve hafıza üzerinde olumlu etkiler gösterebilir.