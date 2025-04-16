Ekeni Zengin Eden Hasat: Fiyatıyla Servet Kazandırıyor, Kilosu 650 Bin TL'ye Satılıyor

SAFRANINI FİYATI NEDEN BU KADAR PAHALI?

Türkiye (Safranbolu), İran, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelerde yaygın olarak üretilen safran, gıda, boya ve ilaç sanayinde oldukça değerli bir yere sahip. Çok küçük miktarlarla bile büyük hacimli ürünlere renk ve aroma verebilmesi, onu özel kılıyor. Bu sebeple sadece mutfakta değil, sanayide de yüksek talep görüyor. Üretim maliyeti ve sınırlı arz, fiyatları tırmandırıyor.