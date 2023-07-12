Ek zam emekli maaşlarını tümüyle değiştirdi: İşte ek ödeme sonrası emekli maaşı hesaplama tablosu
Emekli maaşı zammı ek zamla birlikte tümüyle değişti. Yeni düzenlemenin bugün Meclis Genel Kurulu'nda oylanması beklenirken, milyonlarca memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni maaşların ne kadar olduğunu araştırıyor.
Emekli maaşı zammı ek zamla beraber yüzde 25'e yükselirken, memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında hesaplar değişti. Bugün Meclis Genel Kurulu'nda oylanması beklenen düzenlemeyle emeklilerin maaşı artacak. Peki yeni maaşlar neler, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, ek zamla emekliler ne kadar, kaç TL alacak? İşte emekli zammı ve ek ödeme hesaplama tablosu...
Ek zam ile beraber Temmuz emekli maaşı zammı yüzde 25'e yükseldi. Buna göre 2,7 milyon memur emeklisi ve 15,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ek zamlı ödenecek. En düşük emekli maaşı Ocak 2023'te 5500 TL'ye Temmuz öncesi ara dönemde ise 7500 TL'ye yükseltildi. 2023 yılında en düşük emekli maaşı için artış yüzde 114'ü aştı. Temmuz 2023 emekli ve memur maaşları için kanun teklifi yasalaşacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
TEMMUZ 2023 EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI YASALAŞACAK
2023 Temmuz ve 2024 Ocak ayı arasında uygulanacak emekli ve memur maaşları için yapılan zam paketinin bugün Meclis'te oylanması bekleniyor. En düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olacak. Tüm memur maaşlarına 8077 lira seyyanen zam uygulanacak.
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu. Bu rakam refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli zammı olurken memur emeklisi zammı da yüzde 17,55 olarak kayıtlara geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı sonrası ekonomi yönetimi bütçe çalışmasını gerçekleştirdi. Buna göre SSK, Bağ-Kur emeklisine yüzde 5,23, memur emeklisine yüzde 7,45 refah payı artışı yapıldı ve yeni emekli zammı oranı yüzde 25 oldu.