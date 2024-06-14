'Ek vergi' kararına Çin'den sert tepki: "Ayrımcılık"

Çin menşeli arabalara uygulanan ek vergi Çin'i kızdırdı. Çin Ticaret Bakanlığı, Türkiye’yi “ayrımcı” davranmakla suçladı.

'Ek vergi' kararına Çin'den sert tepki: "Ayrımcılık"

Çin Ticaret Bakanlığı Çin menşeli araçlara uygulanan ek vergi dolayısıyla yaptığı açıklamada Türkiye'ye tepki gösterdi.

Bloomberg News'un aktardığı habere göre “Ayrımcı tarifelere son verme” çağrısında bulunan Bakanlığın açıklamasında, “Türkiye'nin elektrikli otomobil tarifesine dair aldığı karara şiddetle karşıyız. Firmalarımızın haklarını savunmak için gerekeni yapacağız” ifadeleri kullanıldı.

Geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle daha önce Çin menşeli elektrikli otomobillere getirilen yüzde 40 ek vergi, Çin’den ithal edilen tüm yakıt türlerindeki otomobiller için geçerli hale geldi. Bu karar, 7 Temmuz’da yürürlüğe girecek.

Öte yandan benzer bir şekilde bu hafta AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, Çin ile görüşmelerin etkili bir çözüme ulaşmaması halinde, Temmuz ayı başından itibaren Çinli otomobil üreticilerine mevcut yüzde 10 seviyesinden yüzde 38'e varan oranlarda ek vergi getirecek geçici tarifeler uygulayacağını açıkladı.

Etiketler
İthalat Araba Çin Türkiye
Show TV Çukur'un efsanesi geri dönüyor. Başrol kadrosu da şekillendi Show TV Çukur'un efsanesi geri dönüyor. Başrol kadrosu da şekillendi
Yeni vergi paketinin detayları belli oldu: Yurt dışı çıkış harcına rekor zam! Yeni vergi paketinin detayları belli oldu
Uyarı yapıldı! ATM'ler artık bunu yapanın kartını geri vermeyecek Uyarı yapıldı! ATM'ler artık bunu yapanın kartını geri vermeyecek
Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu dolar kuru ve enflasyon beklentisi geriledi! Yıl sonu dolar kuru ve enflasyon beklentisi geriledi!
ÇOK OKUNANLAR
Kulis: Bahçeli'nin "CHP-AKP ittifakı" önerisi sonrası Erdoğan'dan talimat Erdoğan'dan 'Bahçeli' talimatı
Yeni vergi paketinin detayları belli oldu: Yurt dışı çıkış harcına rekor zam! Yeni vergi paketinin detayları belli oldu
Ankara kulisleri: Birleşecek üç partinin başına geçmeyi planlayan Abdullah Gül, Erdoğan'ı aradı Birleşecek üç partinin başına geçmeyi planlayan Abdullah Gül, Erdoğan'ı aradı
Erdoğan ve Bahçeli'nin ne zaman görüşeceği belli oldu Erdoğan ve Bahçeli'nin ne zaman görüşeceği belli oldu
Nagehan Alçı'dan aylar sonra gelen ROK itirafı: Hayatımın en büyük pişmanlığı, evliliğim boyunca maruz kaldığım şiddet... "Hayatımın en büyük pişmanlığı, maruz kaldığım şiddet..."