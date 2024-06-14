'Ek vergi' kararına Çin'den sert tepki: "Ayrımcılık"

Çin Ticaret Bakanlığı Çin menşeli araçlara uygulanan ek vergi dolayısıyla yaptığı açıklamada Türkiye'ye tepki gösterdi.

Bloomberg News'un aktardığı habere göre “Ayrımcı tarifelere son verme” çağrısında bulunan Bakanlığın açıklamasında, “Türkiye'nin elektrikli otomobil tarifesine dair aldığı karara şiddetle karşıyız. Firmalarımızın haklarını savunmak için gerekeni yapacağız” ifadeleri kullanıldı.

Geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle daha önce Çin menşeli elektrikli otomobillere getirilen yüzde 40 ek vergi, Çin’den ithal edilen tüm yakıt türlerindeki otomobiller için geçerli hale geldi. Bu karar, 7 Temmuz’da yürürlüğe girecek.

Öte yandan benzer bir şekilde bu hafta AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, Çin ile görüşmelerin etkili bir çözüme ulaşmaması halinde, Temmuz ayı başından itibaren Çinli otomobil üreticilerine mevcut yüzde 10 seviyesinden yüzde 38'e varan oranlarda ek vergi getirecek geçici tarifeler uygulayacağını açıkladı.