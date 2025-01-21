Ek İşinden Zengin Oldu, Gerçek İşinden İstifa Etti: Şimdi Çalışmadan Ayda 420 Bin TL Kazanıyor

ARABA ALDI, ŞİMDİKİ HEDEFİ EV ALMAK

İkinci el kıyafet satışıyla finansal bağımsızlığa adım atan Mikula, öğrenci kredisi borcunu ödedikten sonra hayalindeki araba olan Ford Explorer’ı satın aldı. “Sıkı çalışmamın karşılığını aldığım ve borçsuz bir hayat sürdüğüm için çok minnettarım” diyen Kelsey, şimdi ise bir ev satın almayı hedeflediğini belirtti.

Şu an ailesiyle birlikte yaşayan ve işini evlerinin bodrum katında sürdüren genç kadın, zaman yönetimindeki esnekliğin işinin en büyük avantajlarından biri olduğunu söylüyor:

“Kendi işimi yapıyor olmayı seviyorum. Sabah çalışmak istemiyorsam buna mecbur değilim; istediğim saatlerde çalışabiliyorum.”