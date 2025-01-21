Ek İşinden Zengin Oldu, Gerçek İşinden İstifa Etti: Şimdi Çalışmadan Ayda 420 Bin TL Kazanıyor
ABD'de yaşayan genç bir kadın, yaptığı ek iş ile zengin olup köşeyi döndü. Önce gerçek işinden istifa etti sonra borçlarını ödeyip araba aldı. 26 yaşındaki Kelsey Mikula'nın şimdiki hedefi ise ev almak.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD’de yaşayan 26 yaşındaki Kelsey Mikula, Liberty Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra kendi alanında iş bulamayınca sıra dışı bir başarı hikayesi yazdı. Üniversite harcamalarını karşılamak için başladığı ikinci el kıyafet satışı sayesinde, üç yıl içinde 80 bin dolarlık öğrenci kredisi borcunu ödemeyi başardı.
“BORCUMU ÜÇ YILDA İKİNCİ EL KIYAFET SATIŞIYLA ÖDEDİM”
Kelsey, 2020 yılında çeşitli online platformlarda kıyafet alıp satmaya başladı. Aynı dönemde bir hastanede birim sekreteri olarak çalışan Mikula, vardiyalı işinin yanı sıra bu ek işle gelir elde etti. Mezuniyetinin ardından Nisan 2020’de öğrenci kredisi borcunu ödemeye başlayan Kelsey, Mart 2023’e kadar bu borcu tamamen kapattı.
GERÇEK İŞİNDEN İSTİFA ETTİ
Borçlarından kurtulan genç kadın, Aralık 2023’te hastanedeki işini bırakarak online satış işine tam zamanlı olarak odaklanmaya başladı. Bu süreçte ağırlıklı olarak kadın kıyafetleri ve ayakkabılar satmaya yönelen Kelsey, ev eşyaları gibi farklı ürünlerle de ilgilendiğini belirtti.
“AYLIK 5.000 DOLAR KAR EDİYORUM”
Kelsey, işinin kârlılığını şu sözlerle ifade etti:
“Her ay kıyafet stoklarına yaklaşık 1.800 dolar harcıyorum ve bunları satarak 6.300 dolara kadar gelir elde ediyorum. Aylık ortalama 5.000 dolar kâr elde ediyorum. Öğrenci kredimi yalnızca üç yıl içinde yeniden satışla ödemek inanılmaz bir duyguydu.”
Bu işe Mayıs 2019’da üniversiteden mezun olduktan sonra başlayan Kelsey, 2020 yılında işine daha fazla önem verdiğini söyledi. İlk satış deneyimini ise ortaokul yıllarında, üretimi durdurulan bir maskarayı satarak yaşadığını belirtti.
ARABA ALDI, ŞİMDİKİ HEDEFİ EV ALMAK
İkinci el kıyafet satışıyla finansal bağımsızlığa adım atan Mikula, öğrenci kredisi borcunu ödedikten sonra hayalindeki araba olan Ford Explorer’ı satın aldı. “Sıkı çalışmamın karşılığını aldığım ve borçsuz bir hayat sürdüğüm için çok minnettarım” diyen Kelsey, şimdi ise bir ev satın almayı hedeflediğini belirtti.
Şu an ailesiyle birlikte yaşayan ve işini evlerinin bodrum katında sürdüren genç kadın, zaman yönetimindeki esnekliğin işinin en büyük avantajlarından biri olduğunu söylüyor:
“Kendi işimi yapıyor olmayı seviyorum. Sabah çalışmak istemiyorsam buna mecbur değilim; istediğim saatlerde çalışabiliyorum.”
10 DOLARLIK KAZAKTAN 700 DOLAR KAR
Kelsey, bugüne kadar yaptığı satışlar arasında en büyük kârı 10 dolara aldığı bir kazağı 700 dolara satarak elde etti. Ayrıca 20 dolara aldığı ve 200 dolar kâr ettiği bir çift ayakkabının da bu başarı hikayesinin parçalarından biri olduğunu dile getirdi.
Lüks ürünleri alıp satmasına rağmen kişisel olarak materyalist olmadığını söyleyen Kelsey, “Kıyafetleri saklamaktan çok, onları satarak gelir elde etmeyi tercih ediyorum. Maaş çekini görmek benim için çok daha tatmin edici” ifadelerini kullandı.