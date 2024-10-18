Ehliyette Yeni Dönem: Yaş Sınırı Tamamen Değişiyor

İçişleri Bakanlığı, ehliyet sınıfları arasında geçişi kolaylaştıracak ve yaş şartlarını değiştirecek yeni düzenleme üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Ehliyette Yeni Dönem: Yaş Sınırı Tamamen Değişiyor - Resim: 1

Bakanlık, yaklaşık 35 milyon ehliyet sahibini ilgilendiren bu düzenlemenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri, ehliyet alma yaşının 16'ya düşürülebileceği yönünde.

Geçtiğimiz yıllarda ehliyet yaş şartlarında bazı değişiklikler yapılmıştı. Örneğin, D sınıfı ehliyette yaş sınırı 26'dan 24'e çekilirken, M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 16 olarak belirlenmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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