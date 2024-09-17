Ehliyette Yeni Dönem Başlıyor: Bakanlıktan Açıklama Geldi Rekor Cezası Var

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, bu süre içinde ehliyetini yenilemeyen sürücüler ciddi para cezalarıyla karşılaşacak ve ehliyetlerini kullanamayacaklar. Ehliyet yenileme işlemi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu duyurusu yapıldı. Bu tarihe kadar eski tip ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler, trafik denetimlerinde yakalanmaları halinde ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar.

1 Ocak 2016’dan önce alınan eski tip ehliyetlerin, 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilenmesi gerekiyor. Salgın nedeniyle daha önce 2022 yılı sonuna kadar uzatılan süre, bu kez uzatılmayacak. Bu nedenle ehliyet sahiplerinin, cezalarla karşılaşmamak adına belirlenen tarihe kadar nüfus müdürlüklerine başvurarak ehliyetlerini yenilemeleri büyük önem taşıyor.