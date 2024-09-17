Ehliyette Yeni Dönem Başlıyor: Bakanlıktan Açıklama Geldi Rekor Cezası Var
İçişleri Bakanlığı, eski tip sahipleri için dikkat çeken bir uyarı yaptı ve tarih yaklaştı. Eski tip ehliyetini yenilemeyenler cezalarla karşılaşacak.
Kaynak: Gerçek Gündem
İçişleri Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, bu süre içinde ehliyetini yenilemeyen sürücüler ciddi para cezalarıyla karşılaşacak ve ehliyetlerini kullanamayacaklar. Ehliyet yenileme işlemi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu duyurusu yapıldı. Bu tarihe kadar eski tip ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler, trafik denetimlerinde yakalanmaları halinde ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar.
1 Ocak 2016’dan önce alınan eski tip ehliyetlerin, 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilenmesi gerekiyor. Salgın nedeniyle daha önce 2022 yılı sonuna kadar uzatılan süre, bu kez uzatılmayacak. Bu nedenle ehliyet sahiplerinin, cezalarla karşılaşmamak adına belirlenen tarihe kadar nüfus müdürlüklerine başvurarak ehliyetlerini yenilemeleri büyük önem taşıyor.
CEZALAR GİTTİKÇE ARTIYOR
Eski tip ehliyetle trafikte yakalanan sürücülere uygulanan ceza, şu an 4.064 TL. Ancak 2024 yılında bu tutarın 12 bin TL'ye kadar çıkması bekleniyor. Bu cezalar, trafikte sıkıntı yaşamak istemeyen sürücüler için uyarıcı niteliği taşıyor.
EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ?
Eski tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 15 TL
Yeni tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 769 TL
EHLİYET YENİLEMEK İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?
Ehliyet yenileme işlemi için aşağıdaki belgelerle başvuruda bulunmak gerekiyor:
- Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı veya pasaport)
- Eski sürücü belgesi
- Yeni alınmış sürücü sağlık raporu
- 2 adet biyometrik fotoğraf
- Değerli kağıt ve harç bedeli makbuzu
- Kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan
- Adli sicil belgesi (sistemden kontrol edilmektedir)
Belirtilen belgeleri tamamlayarak, zaman kaybetmeden yenileme başvurusunda bulunmak, cezalarla karşılaşmamak adına önem taşıyor.