Ehliyette Son Gün Geldi Çattı! Bugün 15 TL, Yarın 7 Bin TL Ödenecek

Eski tip sürücü belgelerini yenileme süresi bugün sona eriyor. Bugün 15 lira ödeyerek değiştirilebilen ehliyetler, yarından itibaren geçersiz sayılacak. Yenileme ücretleri ise 7 bin 400 lirayı aşacak.

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre bugün doluyor. 1 Ocak 2016’dan bu yana devam eden geçiş süreci, bugün itibarıyla sona erecek ve eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

Bugüne kadar 36 milyon 216 bin 16 kişi ehliyetini yenilerken, 1 milyon 843 bin 722 kişi hala eski tip sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor.

Vatandaşlar, bugün 15 lira ödeyerek ehliyetlerini yenileyebiliyor. Ancak yarından itibaren yenileme ücretleri büyük ölçüde artacak.

B sınıfı ehliyetini süresi dolduktan sonra yenilemek isteyenler 7 bin 438 lira 60 kuruş, A, A1, A2 ve F sınıfı sürücü belgesi sahipleri 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı belge sahipleri ise 11 bin 235 lira 60 kuruş ödeyecek.

Yoğunluk nedeniyle nüfus müdürlüklerinde günlerdir hareketlilik yaşanıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, ekim ayında 214 bin 725 kişi ehliyetini yeniledi. Son 10 iş gününde ise 129 bin 536 sürücü yeni tip ehliyet aldı.

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

Ehliyetini yenilemek isteyenler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden veya Alo 199 üzerinden randevu oluşturabiliyor.

Yenileme ücreti anlaşmalı bankalara ya da Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminden ödeniyor.

Vatandaşların ayrıca sağlık raporu alması ve gerekli belgeleri randevu günü nüfus müdürlüğüne teslim etmesi gerekiyor.

GEREKLİ BELGELER NELER?

  • Kimlik belgesi
  • Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
  • Sürücü sağlık raporu
  • Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı
  • Bir adet biyometrik fotoğraf
  • Kan gurubunu belirtir belge veya yazılı beyan
  • Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
Kaynak: Haber Merkezi

