Ehliyette O Şart Ortadan Kalktı Artık Serbest Olacak: Sürücülere Gün Doğdu

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Karayolları Trafik Kanunu’nda önemli değişiklikler yapmak üzere harekete geçildi. B sınıfı ehliyeti olan tüm sürücüler için beklenen resmi açıklama geldi.

İçişleri, Milli Eğitim ve Ulaştırma Bakanlıkları’nın işbirliğiyle gerçekleştirilen bu yeni yasal düzenlemelerle, B sınıfı ehliyet sahipleri için belirli şartlar genişletildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni dönemin başladığını duyurdu. Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, trafikteki yeni yasal düzenlemeler hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bu düzenlemeyle, ehliyet sahipleri için artık bazı kısıtlamalar kaldırıldı ve sürücüler için belgeleri otomatik olarak geçerli hale getirildi.

Kaynak: Haber Merkezi