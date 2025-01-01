Ehliyette Bir Devir Kapandı! Bugün İtibarıyla Yürürlüğe Girdi, Resmen Sona Erdi

O UYGULAMA RESMEN SONA ERDİ

Bir diğer önemli değişiklik ise, mevcut 'tek parkur' uygulamasının kaldırılması oldu. Şu ana kadar sınavlar, belirli bir bölgedeki tek tip parkurda yapılırken, yeni sistemle birlikte en az iki farklı parkur kullanılacak. Hangi parkurun kullanılacağı ise sınav sırasında kura ile belirlenecek. Bu değişiklik, sürücülerin farklı yol koşullarına daha iyi adapte olabilmelerini amaçlıyor.