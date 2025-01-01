Ehliyette Bir Devir Kapandı! Bugün İtibarıyla Yürürlüğe Girdi, Resmen Sona Erdi
1 Ocak 2025 itibarıyla ehliyet alma sürecinde önemli değişiklikler başlıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte sürücü adaylarını daha zor bir süreç bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni düzenleme ile, sürücü belgesi almak için gereken şartlar ve sınav uygulamaları değiştirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni yıl ile birlikte, sürücüler için direksiyon sınavı süresi 35 dakikadan 40 dakikaya çıkarılacak. Ayrıca, sürücüler için ilk kez akşam saatlerinde de direksiyon sınavı yapılabilecek. Şu anda 07:00-18:00 saatleri arasında yapılan sınavlar, 1 Ocak’tan itibaren 07:00-21:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
O UYGULAMA RESMEN SONA ERDİ
Bir diğer önemli değişiklik ise, mevcut 'tek parkur' uygulamasının kaldırılması oldu. Şu ana kadar sınavlar, belirli bir bölgedeki tek tip parkurda yapılırken, yeni sistemle birlikte en az iki farklı parkur kullanılacak. Hangi parkurun kullanılacağı ise sınav sırasında kura ile belirlenecek. Bu değişiklik, sürücülerin farklı yol koşullarına daha iyi adapte olabilmelerini amaçlıyor.
SÜRÜCÜ SAYISINDA ARTIŞ
Türkiye'deki toplam sürücü sayısı 33 milyonu aşarken, her yıl yüz binlerce yeni aday ehliyet almak için başvuruyor. Trafikte yaşanan aksaklıklar ve kazaların önüne geçebilmek amacıyla ehliyet alma süreci daha sıkı hale getirildi. Bu yeni düzenlemeler, sürücülerin daha dikkatli ve yetkin olmasını sağlamayı hedefliyor.