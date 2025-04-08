Ehliyetlerde Yeni Dönem! Hangi Ehliyet Sınıfı Hangi Aracı Kapsıyor? Dikkat çeken Değişiklik

ÇEVRE DOSTU ULAŞIMA GEÇİŞİN ADIMLARI

Motosikletlerin karbon salımı da otomobillere göre daha düşük seviyelerde. Bu nedenle yeni düzenleme, çevre dostu ulaşım modellerinin benimsenmesini de teşvik ediyor. Özellikle genç sürücüler arasında bu değişikliğin ilgi görmesi ve şehir içi ulaşımda bir dönüşüm başlatması bekleniyor.

ULAŞIMDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

B sınıfı ehliyetle motosiklet kullanımına izin verilmesi, sadece bireysel hareketliliği artırmakla kalmayacak; aynı zamanda trafik güvenliği, yakıt tasarrufu ve çevresel etkiler açısından da olumlu sonuçlar doğurabilecek. Uzmanlar, bu değişikliğin Türkiye’de ulaşım kültüründe önemli bir dönüşümün habercisi olduğunu belirtiyor.