Ehliyeti Olan Milyonlar İçin Kritik Gelişme! Son Gün Yaklaşıyor, Yapmayan trafiğe Çıkamayacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kasım ayında yaptığı açıklamada, eski tip ehliyet kullanım süresinin 31 Aralık 2024'ten 31 Temmuz 2025'e uzatıldığını duyurmuştu. Ancak yetkililer, bu sürenin bir kez daha uzatılmasının beklenmediğini vurguluyor.