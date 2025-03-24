Ehliyeti Olan Milyonlar İçin Kritik Gelişme! Son Gün Yaklaşıyor, Yapmayan trafiğe Çıkamayacak
İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için verilen sürenin 31 Temmuz 2025'te sona ereceğini hatırlatarak sürücülere önemli bir uyarıda bulundu. Bu tarihe kadar ehliyetini yenilemeyenler, 1 Ağustos itibarıyla trafiğe çıkmaları halinde 18 bin 679 lira para cezası ile karşı karşıya kalacak.
Kaynak: Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kasım ayında yaptığı açıklamada, eski tip ehliyet kullanım süresinin 31 Aralık 2024'ten 31 Temmuz 2025'e uzatıldığını duyurmuştu. Ancak yetkililer, bu sürenin bir kez daha uzatılmasının beklenmediğini vurguluyor.
Bakanlık verilerine göre, halen yaklaşık 2 milyon sürücü eski tip ehliyet kullanmaya devam ediyor. Yetkililer, başvuruların son güne bırakılmaması gerektiğini belirterek sürücüleri vakit kaybetmeden ehliyetlerini yenilemeye çağırdı.
ESKİ EHLİYETLERLE TRAFİĞE ÇIKANLARA AĞIR CEZA
31 Temmuz'a kadar yenileme işlemini gerçekleştirmeyen sürücüler, 1 Ağustos'tan itibaren eski tip ehliyetleriyle trafiğe çıkamayacak. Denetimlerde eski ehliyetle yakalananlara 18 bin 679 lira para cezası kesilecek ve sürücü belgelerine el konulacak.
Yetkililer, cezai işlemlere maruz kalmamak ve trafikte sorun yaşamamak için ehliyet yenileme sürecinin son güne bırakılmaması gerektiğini vurguluyor. Ehliyetini henüz yenilemeyen sürücülerin, en kısa sürede ilgili nüfus müdürlüklerine başvuru yaparak yeni tip sürücü belgelerini almaları gerekiyor.