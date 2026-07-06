Ehliyeti Olan Herkesi İlgilendiriyor: Trafikte Yeni Düzenleme Geliyor! Bu Hatayı Yapanın Ehliyeti Kalıcı Olarak İptal Edilecek

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Trafik güvenliğini artırmaya yönelik hazırlanan yeni düzenleme, özellikle aday sürücüler için önemli değişiklikler içeriyor. TBMM'ye sunulan torba kanun teklifine göre, ağır trafik ihlallerinde bulunan aday sürücülerin ehliyetleri kalıcı olarak iptal edilebilecek.

Hazırlanan düzenleme kapsamında drift yapan, trafikte makas atan ve ambulans ile itfaiye gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyen aday sürücülere daha ağır yaptırımlar uygulanması planlanıyor. Bu ihlalleri gerçekleştirenlerin sürücü belgelerinin tamamen iptal edilmesi öngörülüyor.

161 BİNDEN FAZLA EHLİYET İPTAL EDİLDİ

Verilere göre, 2017 yılından 17 Haziran 2026'ya kadar geçen sürede toplam 161 bin 347 aday sürücünün ehliyeti iptal edildi. En fazla belge iptaline ise alkollü ya da uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında araç kullanılması neden oldu. Bu kapsamda 123 bin 72 aday sürücünün sürücü belgesi geri alındı.

Son yıllarda aday sürücülere yönelik yaptırımların arttığı dikkat çekerken, yalnızca geçen yıl 31 bin 978 ehliyet iptaliyle döneminin en yüksek rakamına ulaşıldı.

AĞIR İHLALLERE DAHA SERT YAPTIRIM

Mevcut uygulamada drift yapmak, makas atmak veya geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermemek gibi ihlallerde sürücü belgeleri belirli sürelerle geri alınabiliyor. Yeni düzenleme ise özellikle aday sürücüler açısından bu ihlallerin doğrudan ehliyetin kalıcı olarak iptal edilmesine neden olmasını amaçlıyor.

Türkiye'de halen 38 milyon 907 bin 247 sürücü belgesi sahibi bulunuyor. Bunların 3 milyon 402 bin 75'ini aday sürücüler oluştururken, aday sürücülerin toplam sürücüler içindeki oranı yüzde 8,7 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi