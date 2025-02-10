Ehliyet Yenilemede Yeni Dönem! Tamamen Değişiyor
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), cezaevlerinde bulunan tutukluların nüfus müdürlüklerine şahsen gitmeden sürücü belgelerini yenileyebilmesine imkan tanıyan bir düzenlemeye gidildi.
Kaynak: DHA
Antalya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan bir tutuklu, sürücü belgesini yenilemek istediğini ancak şahsen başvuru şartı nedeniyle işlem yapamadığını belirterek KDK'ya başvurdu. Cezaevi yönetimine yaptığı talebin de sonuçsuz kaldığını ifade eden tutuklu, yasal bir engel bulunmadığını vurgulayarak çözüm talep etti.
MOBİL EKİPLER CEZAEVLERİNE GİDECEK
Başvuruyu değerlendiren KDK, ilgili kurumlarla görüşmeler yaparak cezaevinde bulunan tutukluların ehliyet yenileme sürecinde şahsen başvuru zorunluluğunu ortadan kaldırdı.
Buna göre, nüfus müdürlüğü mobil ekipleri ceza infaz kurumlarına giderek sürücü belgesi yenileme işlemlerini gerçekleştirecek. İşlemler, cezaevlerindeki mahkum kabul birimlerinde yapılacak ve tutuklular dışarıya çıkarılmadan ehliyetlerini yenileyebilecek.
Bu yeni uygulamayla, cezaevinde bulunanların ehliyetlerini yaptırımlarla karşılaşmadan güncelleyebilmeleri sağlanmış oldu.