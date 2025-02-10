Ehliyet Yenilemede Yeni Dönem! Tamamen Değişiyor

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), cezaevlerinde bulunan tutukluların nüfus müdürlüklerine şahsen gitmeden sürücü belgelerini yenileyebilmesine imkan tanıyan bir düzenlemeye gidildi.

Kaynak: DHA

Kamu Denetçiliği Kurumu Ehliyet
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Ehliyet Yenilemede Yeni Dönem! Tamamen Değişiyor - Resim: 1

Antalya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan bir tutuklu, sürücü belgesini yenilemek istediğini ancak şahsen başvuru şartı nedeniyle işlem yapamadığını belirterek KDK'ya başvurdu. Cezaevi yönetimine yaptığı talebin de sonuçsuz kaldığını ifade eden tutuklu, yasal bir engel bulunmadığını vurgulayarak çözüm talep etti.

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Ehliyet Yenilemede Yeni Dönem! Tamamen Değişiyor - Resim: 2

MOBİL EKİPLER CEZAEVLERİNE GİDECEK

Başvuruyu değerlendiren KDK, ilgili kurumlarla görüşmeler yaparak cezaevinde bulunan tutukluların ehliyet yenileme sürecinde şahsen başvuru zorunluluğunu ortadan kaldırdı.

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Ehliyet Yenilemede Yeni Dönem! Tamamen Değişiyor - Resim: 3

Buna göre, nüfus müdürlüğü mobil ekipleri ceza infaz kurumlarına giderek sürücü belgesi yenileme işlemlerini gerçekleştirecek. İşlemler, cezaevlerindeki mahkum kabul birimlerinde yapılacak ve tutuklular dışarıya çıkarılmadan ehliyetlerini yenileyebilecek.

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Ehliyet Yenilemede Yeni Dönem! Tamamen Değişiyor - Resim: 4

Bu yeni uygulamayla, cezaevinde bulunanların ehliyetlerini yaptırımlarla karşılaşmadan güncelleyebilmeleri sağlanmış oldu.

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