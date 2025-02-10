Ehliyet Yenilemede Yeni Dönem! Tamamen Değişiyor

Antalya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan bir tutuklu, sürücü belgesini yenilemek istediğini ancak şahsen başvuru şartı nedeniyle işlem yapamadığını belirterek KDK'ya başvurdu. Cezaevi yönetimine yaptığı talebin de sonuçsuz kaldığını ifade eden tutuklu, yasal bir engel bulunmadığını vurgulayarak çözüm talep etti.