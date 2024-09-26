Ehliyet Yenilemede ATM Detayını Atlayanlar Yandı: 2 Liranın Bedeli 12 Bin Lira!
Milyonlarca ehliyet sahibini ilgilendiriyor. ATM'de gözden kaçırılan 2 liranın tam 12 bin lira para cezası var. Bu detayı atlayanlar yandı. İşte bütün ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Ehliyet yenileme işlemlerinde yaşanan bürokratik sıkıntılar, sürücülerin tepkisini çekiyor. Yenileme yapmayan sürücüler 12 bin TL ceza riski ile karşı karşıya kalırken, işlemleri tamamlamak isteyenler 2 TL'lik vakıf ücreti sebebiyle zorluk yaşıyor. Dijital Vergi Dairesi üzerinden sadece 13 TL’lik kağıt bedeli ödenebilirken, 2 TL’lik vakıf ücreti anlaşmalı bankalar ya da PTT şubeleri aracılığıyla ödenmek zorunda.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen eski tip ehliyetlerin yenilenmesi gerekiyor. 31 Aralık 2024’e kadar ehliyetini yenilemeyen sürücüler, trafik kontrollerinde ceza riskiyle karşı karşıya kalacak. Şu an geçerli olan ceza 4.064 TL iken, 2024 yılında bu tutarın 12 bin TL'ye yükselmesi bekleniyor.
Ehliyet yenileme işlemleri için vatandaşlar 13 TL kağıt bedeli ve 2 TL vakıf bedeli olmak üzere toplam 15 TL ödemek zorunda. Ancak dijital vergi dairesi sadece 13 TL’lik ödemeyi kabul ediyor ve kalan 2 TL’nin bankadan ya da PTT'den yatırılması gerekiyor. ATM'ler ise 2 TL'lik tutarı kabul etmediği için, sürücüler bankalarda uzun kuyruklara girmek zorunda kalıyor. Bu durum, işlemleri hızlandırmak isteyen vatandaşları bürokratik engellere takılmaya zorluyor.
Sosyal medyada dile getirilen şikayetlerde, sürücüler bu durumun büyük zaman kaybına yol açtığını belirtiyor. Bir kullanıcı, "Vergi dairesinden ödeme yaptıktan sonra 2 TL’yi yatırmak için yeniden bankamatiğe gidiyorum, ancak ATM bu küçük tutarı kabul etmiyor" diyerek yaşadığı sıkıntıyı aktarıyor. Başka bir şikayette ise, "2 TL için bankaya gidip yeniden ödeme yapmak çok saçma. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor" ifadeleri yer alıyor.