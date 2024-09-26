Ehliyet Yenilemede ATM Detayını Atlayanlar Yandı: 2 Liranın Bedeli 12 Bin Lira!

Ehliyet yenileme işlemleri için vatandaşlar 13 TL kağıt bedeli ve 2 TL vakıf bedeli olmak üzere toplam 15 TL ödemek zorunda. Ancak dijital vergi dairesi sadece 13 TL’lik ödemeyi kabul ediyor ve kalan 2 TL’nin bankadan ya da PTT'den yatırılması gerekiyor. ATM'ler ise 2 TL'lik tutarı kabul etmediği için, sürücüler bankalarda uzun kuyruklara girmek zorunda kalıyor. Bu durum, işlemleri hızlandırmak isteyen vatandaşları bürokratik engellere takılmaya zorluyor.