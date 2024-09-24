Ehliyet Sahipleri İçin Köprüden Önce Son Çıkış: Büyük Para Cezaları Yolda!

Sürücüler, eski tip ehliyetlerini yenilemek için son tarihe yaklaşıyor. 31 Aralık 2024’e kadar yenileme işlemlerini yapmayanlar, hem ciddi cezalarla hem de yüksek harç ücretleriyle karşı karşıya kalacak.

Milyonlarca sürücü, 2024 yılı sonuna kadar eski tip ehliyetlerini yenilemek zorunda. Bu tarihe kadar ehliyetini yenilemeyenler, trafikte durdurulduklarında cezai yaptırımlarla karşılaşacak ve 31 Aralık 2024 sonrası yüksek harç bedeli ödemek zorunda kalacaklar.

2016 yılında başlatılan ehliyet yenileme uygulaması, sürücülere 5 yıl süre tanımıştı. Ancak pandemi sürecinin etkisiyle bu süre 2024 yılına kadar uzatıldı. Yenileme işlemini hala tamamlamamış olanlar için bu süre artık sona eriyor.