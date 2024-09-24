Ehliyet Sahipleri İçin Köprüden Önce Son Çıkış: Büyük Para Cezaları Yolda!
Milyonlarca ehliyet sahibi için geri sayım başladı. Ehliyetini yenilemeyenler için büyük para cezaları verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Sürücüler, eski tip ehliyetlerini yenilemek için son tarihe yaklaşıyor. 31 Aralık 2024’e kadar yenileme işlemlerini yapmayanlar, hem ciddi cezalarla hem de yüksek harç ücretleriyle karşı karşıya kalacak.
Milyonlarca sürücü, 2024 yılı sonuna kadar eski tip ehliyetlerini yenilemek zorunda. Bu tarihe kadar ehliyetini yenilemeyenler, trafikte durdurulduklarında cezai yaptırımlarla karşılaşacak ve 31 Aralık 2024 sonrası yüksek harç bedeli ödemek zorunda kalacaklar.
2016 yılında başlatılan ehliyet yenileme uygulaması, sürücülere 5 yıl süre tanımıştı. Ancak pandemi sürecinin etkisiyle bu süre 2024 yılına kadar uzatıldı. Yenileme işlemini hala tamamlamamış olanlar için bu süre artık sona eriyor.
Yenileme işlemini gerçekleştirmeyen sürücüler, 31 Aralık 2024 sonrasında trafikte yakalandıklarında cezai yaptırımlarla karşılaşacak. Ayrıca, ehliyet yenileme işlemi gecikenler için belirlenen 12 bin TL’ye varan harç bedeli, sürücüleri zor durumda bırakabilir. Bu yüzden işlemlerini erkenden tamamlamak büyük avantaj sağlayacak.
Ehliyet yenilemek isteyen sürücüler, ALO 199, e-Devlet veya nüfus müdürlüklerinden randevu alabiliyor. Başvuru sırasında eski ehliyet, 15 TL yenileme ücreti, biyometrik fotoğraf ve sağlık raporu gerekiyor. Yoğunluk yaşanmaması için son ana bırakmamakta fayda var.
Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, yeni ehliyetler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla sahiplerine gönderilecek. Bu süreçte sürücüler, geçici ehliyetle araç kullanmaya devam edebilecek.