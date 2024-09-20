Ehliyet İçin Geri Sayım Başladı: Yenileme İşlemleri ve Ücreti Ne Kadar Olacak?
Milyonlarca ehliyet sahibi için kritik sürece girildi. Ehliyet yenilemeyenler büyük ceza ödemek zorunda kalacak.
Kaynak: Haber Merkezi
31 Aralık 2024'e kadar ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler, hem trafik cezalarıyla karşılaşacak hem de ehliyetlerini kullanamayacak. Sürücülerin bu cezalarla karşılaşmamak için nüfus müdürlüklerine başvurarak ehliyetlerini yenilemeleri gerekiyor. İşte ehliyet yenileme işlemi hakkında bilinmesi gerekenler...
4 BİN 64 LİRADAN 12 BİN LİRAYA YÜKSELECEK
Eski tip ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler için 2024 yılında uygulanacak ceza miktarı 12 bin TL’ye kadar yükselecek. 2023 yılında bu ceza 4 bin 64 TL olarak belirlenmişken, önümüzdeki yıl için artış bekleniyor. Bundan dolayı, ehliyet sahiplerinin belirtilen tarihten önce yenileme işlemlerini gerçekleştirmelerini büyük bir önem taşıyor.
EHLİYET YENİLEME ÜCRETLERİ
-Eski tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 15 TL
-Yeni tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 769 TL
EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Ehliyet yenileme başvurusu yaparken gerekli olan belgeler şunlardır:
-Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı, ya da pasaport)
-Eski sürücü belgesi
-Yeni alınmış sürücü sağlık raporu
-2 adet biyometrik fotoğraf
-Değerli kağıt ve harç bedeli makbuzu
-Kan grubunu belirten belge ya da yazılı beyan
-Adli sicil belgesi (sistemden kontrol ediliyor)
Bu belgelerle birlikte nüfus müdürlüklerine başvurarak kolayca ehliyet yenileme işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.