Ehliyet İçin Geri Sayım Başladı: Yenileme İşlemleri ve Ücreti Ne Kadar Olacak?

4 BİN 64 LİRADAN 12 BİN LİRAYA YÜKSELECEK

Eski tip ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler için 2024 yılında uygulanacak ceza miktarı 12 bin TL’ye kadar yükselecek. 2023 yılında bu ceza 4 bin 64 TL olarak belirlenmişken, önümüzdeki yıl için artış bekleniyor. Bundan dolayı, ehliyet sahiplerinin belirtilen tarihten önce yenileme işlemlerini gerçekleştirmelerini büyük bir önem taşıyor.