Ehliyet Almayanlara Kötü Haber! Fiyatlarda Rekor artış

De Verkeers Academie direktörü Gijs Kantelberg, sürücü derslerinin saatlik ücretlerinin birkaç yıl içinde 80 euroya kadar çıkabileceğini öngörüyor. Sektörün en büyük problemlerinden biri ise eğitmen yaşlanması. BOVAG’a göre, eğitmenlerin yarısından fazlası 50 yaşın üzerinde, özel sürücü eğitmenlerinin ise çoğu 60 yaşını aşmış durumda. Yeni eğitmenlerin sayısının yetersiz olması da sektörün bu konuda gelecekte daha da zorlanacağını gösteriyor.

AutoTrack.nl’in bin 500 sürücü okulu üzerinde yaptığı analizler, 2021-2024 yılları arasında fiyatların yüzde 23 oranında arttığını ve şu an ortalama saatlik ders ücretinin 60 euro olduğunu ortaya koyuyor. En ucuz kurslar 35 eurodan başlarken, en pahalı okulların saatlik ücreti 80 euroyu aşıyor. Ancak en ucuz kursları seçmenin her zaman akıllıca olmadığı da vurgulanıyor.

Bir ehliyet almak için adayların ortalama 3 bin euro harcaması gerekiyor. Sınavlarda başarısız olan veya ek ders alma ihtiyacı duyanların ise toplam masrafları 4 bin euroya kadar çıkabiliyor. Bu durum, özellikle genç sürücü adayları için ehliyet almanın giderek daha maliyetli bir süreç haline geldiğini gösteriyor.