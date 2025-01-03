Ehliyet Alacaklara Büyük Şok! Direksiyon Sınavlarına Rekor Zam Geldi... Parasını 2024'te Yatıran da Kaçamadı

Yeni yılda ehliyet kursuna gidecek vatandaşları bekleyen zamlardan 2024'te kursu devam edip direksiyon sınavına girecek olanlar da nasibini aldı. 2024'te direksiyon sınavı için kurslara ödenen ücret 750 liraydı. Bu fiyat 2025 ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1350 liraya yükseltildi.

2024'te direksiyon sınavı harcını yatıran sürücü adayları, kurslarından gelen mesajlarla zam şoku yaşadı. Kurslar, 2024'te başvuru yapan adaylardan zamlı ücret üzerinden hesaplama yaparak kalan ücreti talep etmeye başladı.

SINAVDAN KALANLARA BÜYÜK ŞOK!

Direksiyon sınavına ilk girişinde kalan sürücü adaylarının ikinci sınav için ödemesi gereken ücret ise 2024 yılında 2500 liraydı. Milli Eğitim Bakanlığı, kurslara 2025 için zamlı ücretleri tebliğ etti. Buna göre sınavdan kalıp ikinci kez sınava girecek adaylar artık 4000 TL ödemek zorunda. Direksiyon sınavı başvurusunu 2024'te yapıp ücretini ödeyenlerden de zamlı fiyat üzerinden hesap yapılarak kalan ücret talep edildi.

SÜRÜCÜ ADAYLARINDAN KALAN ÜCRETLER İSTENİYOR

Ehliyet kurslarından sürücü adaylarına atılan mesaj ise şöyle:

"Sayın adaylarımız yeni uygulamalı sınav kodu için belirlenen başarısız aday harç ücretleri 4000 TL olarak belirlenmiştir, 7 Ocak tarihine kadar ücretini yatırmayan adaylarımızın ücretini yatırmasını, eski fiyattan yatıran adaylarımızın harç ücretini tamamlaması önemle rica olunur."

Kaynak: Haber Merkezi