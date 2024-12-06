Ehliyet Alacaklar İçin Son 4 Gün Uyarısı! Bu Tarihi Kaçıranın Cebi Yandı
Karadeniz Sürücü Kursları Dernek Başkanı Hasan Guda, yılbaşında sürücü kursu ücretlerine yüzde 40 oranında zam beklendiğini açıkladı. Guda, bazı kursların "2025 zamlarından etkilenmeden kaydolun" diyerek vatandaşları yanıltmaya çalıştığını belirtti. Bu tür kayıtlarda sınavın Ocak 2025'te yapılacağını ve harçların zamlı tarifeden ödeneceğini hatırlattı.
Kaynak: İHA
Hasan Guda, 2024 yılı Aralık ayında kayıt yaptıran kursiyerlerin sürücü sınavlarının Ocak 2025’e sarkacağını ve bu nedenle yeni yıl tarifesine göre yüzde 44 zamlı harç ödemek zorunda kalacaklarını söyledi. Bunun yanı sıra, sürücü kurslarına da yılbaşından itibaren zam yapılacağını ifade eden Guda, şunları kaydetti:
"1 Ocak 2025’ten itibaren B sınıfı ehliyet için sürücü kursu ücreti 20 bin TL olacak. Şu an 15 bin TL olan ücret, yeni yılda yüzde 40 oranında artacak. Diğer ehliyet sınıflarında da benzer oranlarda zam bekliyoruz."
SON 4 GÜN!
Yılbaşında kurs ücretlerine yüzde 40 oranında bir zam beklediklerini ifade eden Hasan Guda, “18 yaşını dolduran herkes şu anda ehliyet için kayıt olabiliyor. 10 Aralık'tan itibaren kayıt yaptıranların farkı ehliyeti 2025 yılında alacaklarından ödeyecekleri harç farkı 2024'e göre yüzde 44 oranında fazla olacak. 2024 Aralık'ta kayıt yaptıranlar da harçlarını yeni tarifeye göre ödemek zorundalar" dedi.
Guda, asgari ücretteki artışın da kurs ücretlerine doğrudan yansıyacağını belirtti.
"KAYIT OLANLARI YANILTMAYIN" UYARISI
Bazı sürücü kurslarının, "2025 zamlarından etkilenmeden kayıt olun" diyerek vatandaşları yanlış yönlendirdiğini ifade eden Guda, şunları söyledi:
"Aralık ayında kayıt yaptıranlar yalnızca kurs ücretine gelecek zamdan etkilenmeyecek. Ancak sınavları Ocak 2025'te yapılacağından harçlarını zamlı tarifeden ödeyecekler. İnsanları yanıltmanın bir anlamı yok. Yıl sonuna kadar kayıt yaptıracaklar, yalnızca 2024 sürücü kursu tarifesinden faydalanabilir."
SÜRÜCÜ KURSLARINA TALEP ARTIYOR
2024'ün son günlerine yaklaşırken, ehliyet almak isteyenlerin sürücü kurslarına ilgisi artmış durumda. Ancak Hasan Guda, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunarak, aceleci davrananların kurs ücretlerini zam öncesi ödeyerek, 2025 harç tarifesini göz ardı etmemeleri gerektiğini vurguladı.