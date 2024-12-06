Ehliyet Alacaklar İçin Son 4 Gün Uyarısı! Bu Tarihi Kaçıranın Cebi Yandı

Hasan Guda, 2024 yılı Aralık ayında kayıt yaptıran kursiyerlerin sürücü sınavlarının Ocak 2025’e sarkacağını ve bu nedenle yeni yıl tarifesine göre yüzde 44 zamlı harç ödemek zorunda kalacaklarını söyledi. Bunun yanı sıra, sürücü kurslarına da yılbaşından itibaren zam yapılacağını ifade eden Guda, şunları kaydetti: