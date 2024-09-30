Ehliyet Alacaklar Elini Çabuk Tutsun! Ehliyet Harcına Rekor Zam Kapıda
2025 yılı itibarıyla ehliyet almak ya da yenilemek isteyen milyonlarca sürücü adayını ilgilendiriyor. Acele etmeyen yandı, ehliyet harçlarına büyük zam geliyor. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniden değerleme oranına (YDO) göre zamlanacak olan ehliyet harç ücretleri, Kasım ayında açıklanacak oran doğrultusunda belirlenecek. Eğer Cumhurbaşkanı, bu oran üzerinde yetki kullanmazsa, B sınıfı ehliyet harcı 5 bin 720 lirayı aşacak.
Yılın başında yüzde 58,46 oranında zamlanan ehliyet harçlarına, bu yıl da yüzde 45 oranında bir artış öngörülüyor. Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl'ün paylaştığı verilere göre, Kasım ayında açıklanacak YDO'nun yüzde 45 seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu durumda, 2025 yılında ehliyet harçlarına yüzde 45 oranında zam yapılacak.
YDO'yu kesinleştirecek olan Eylül ve Ekim ayı enflasyon oranlarının sıfır bile gelmesi durumunda, YDO'nun yüzde 43 seviyesini geçeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki iki ayda ortalama yüzde 3 seviyesinde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artışı öngörülüyor. Bu hesapla, 2024 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 45 civarında olacak.
Kasım ayında açıklanacak YDO'ya göre, 2025 yılı ehliyet harç ücretleri şu şekilde güncellenecek:
B Sınıfı Ehliyet Harcı:
2024 Tutarı: 3.945,40 TL
2025 Tutarı: 5.720,80 TL
A, A1, A2 (Engelli "A" sertifikaları dahil) Ehliyet Harcı:
2024 Tutarı: 1.308,40 TL
2025 Tutarı: 1.896 TL
B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M Ehliyet Harcı:
2024 Tutarı: 6.583,50 TL
2025 Tutarı: 9.545 TL