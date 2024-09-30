Ehliyet Alacaklar Elini Çabuk Tutsun! Ehliyet Harcına Rekor Zam Kapıda

Yeniden değerleme oranına (YDO) göre zamlanacak olan ehliyet harç ücretleri, Kasım ayında açıklanacak oran doğrultusunda belirlenecek. Eğer Cumhurbaşkanı, bu oran üzerinde yetki kullanmazsa, B sınıfı ehliyet harcı 5 bin 720 lirayı aşacak.

Yılın başında yüzde 58,46 oranında zamlanan ehliyet harçlarına, bu yıl da yüzde 45 oranında bir artış öngörülüyor. Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl'ün paylaştığı verilere göre, Kasım ayında açıklanacak YDO'nun yüzde 45 seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu durumda, 2025 yılında ehliyet harçlarına yüzde 45 oranında zam yapılacak.