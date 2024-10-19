EFT, Havale… Banka İşlemlerinde ‘Mesai Saati’ Komisyonu: Kimse Ne Ödediğini Bilmiyor, Farklı Farklı Ücret Alıyorlar

Kart kullanımının artması ve dijitalleşme ile bankacılık işlemlerinin daha da ucuz olması beklenirken, banka müşterileri artan masraflarla karşı karşıya kaldı. Şubelerde, ATM’lerde ve elektronik ortamda yapılan hemen her işlemden komisyon alınması vatandaşları zor duruma sokuyor. Havalelerde ve EFT işlemlerinde mesai içi ve dışı uygulanan farklı komisyon ücretleri de şeffaflık ve standart eksikliğine işaret ediyor.

MESAİ SAATİNE GÖRE İŞLEM ÜCRETİ

Bu noktada Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken komisyon ücretleri için bankaların da elini taşın altına koyması gerektiğini dile getiriyor. Konuya ilişkin değerlendirme yapan TESK Başkanı Palandöken şunları dile getirdi:

“Günümüzde artan kart kullanımı ve dijitalleşme ile bankacılık masraflarının azalmasını bekleyen vatandaşlar her geçen gün farklı bir masrafla karşılaşıyor. Şubede, ATM’de ve elektronik ortamda yapılan her işlemden ücret kesiliyor. Dijital ortamdaki kartsız işlemler özendirilmeye çalışılsa da bu işlemlerden de hizmet ücreti alınıyor. Aynı şekilde havalede, EFT’de internet bankacılığında ne yaparsanız yapın mesai dahilinde farklı, mesai haricinde farklı. Böyle bir standardın olması gerekli ki vatandaş bilmeli. Vatandaş parasını alırken miktarına göre 80-100 lirada belirli bir limitin dışında çekememe gibi bir zorluk var.”

"LİMİTLERİN YENİDEN BELİRLENMESİ LAZIM"

Limitlerin belirlenmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, “Kayıtlı ekonomide bu iş biraz daha zorlanacak. Hem o parayı havale ederken hem de aynı şekilde nakit ödeyemediğiniz için banka aracılığıyla yatıracaksınız bu sefer limitlerin belirlenmesi lazım. Banka aracılığıyla parasını yatırıp aynı bankanın diğer şubesine gönderdiği zaman söylediğim gibi bu masrafların alınması adil değil. Bunun için ne yapılması lazım, vatandaşa yük değil destek olunması lazım. Vatandaşın bu konularda uyarılması lazım. Emekli aylığınızı alırken aynı şekilde normal günlük hayattaki parayı yatırıp çekerken başka şubeden hesabınıza getirirken farklı bir ücret alınmaması lazım. Dolayısıyla eğer bir taksiye binip o şubeye o parayı götürseniz belki o kadar tutmayacak veya toplu taşıma ile gitseniz ama maalesef bir taraftan işlerimiz daha pratik daha kolay, kayıtlı olsun diyorsunuz diğer taraftan bunun üzerine külfet geliyor. Komisyonların kaldırılması lazım. En azından belirli bir limitin dışında olması lazım. Şimdi 7 bin liraya kadar bu iş olunca insanlar bunu taksitle veya diğer alternatif harcamalarında kullanacağında büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya kalacaklar. Bir an evvel bunun önlenmesi lazım ki bu işten vatandaş mağdur olmamalı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA