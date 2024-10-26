Efsane Marka Türkiye'ye Geliyor! Resmi Açıklama Geldi

AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, uluslararası perakende devi Walmart'ın Türkiye'de ofis açma hazırlığında olduklarını duyurdu.

Son Güncelleme:
Efsane Marka Türkiye'ye Geliyor! Resmi Açıklama Geldi

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, uluslararası perakende devi Walmart'ın Türkiye'de ofis açacağını duyurdu. Turnaoğlu, Walmart'ın Türkiye'den alımlara başlayacağını ve mobilya ile dondurulmuş gıda gibi ürünlerin bu alımlar arasında yer aldığını belirtti. Şirketin şu anda Türkiye'yi bir tedarik merkezi olarak gördüğünü ifade etti.

"ÜYE SAYIMIZ YÜZDE 50 ARTIŞ GÖSTERDİ"

Efsane Marka Türkiye'ye Geliyor! Resmi Açıklama Geldi - Resim : 1

Turnaoğlu, Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'daki Amerikan ticaret odaları tarafından düzenlenen AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'ye gelen Amerikan şirketlerinin sayısının giderek arttığını vurguladı. “Türkiye'de 60 milyar dolarlık Amerikan yatırımlarını temsil ediyoruz. Son beş yılda üye sayımız yüzde 50 oranında artış gösterdi” dedi. Bu durum, Türkiye'nin yatırımcılar için cazibesinin arttığını göstermekte.

Efsane Marka Türkiye'ye Geliyor! Resmi Açıklama Geldi - Resim : 2

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Türkiye'nin Ünlü Halı Markası Satıldı! Yeni Sahipleri Bakın Kim Çıktı Türkiye'nin Ünlü Halı Markası Satıldı
X'te (Twitter) Mavi Tik ve Sarı Tik Nasıl Alınır? X'te (Twitter) Mavi Tik ve Sarı Tik Nasıl Alınır?
e-Devlet Soyağacında Daha Eski Tarihlere Nasıl Gidilir? Soyağacı Sorgulama Nasıl Yapılır? e-Devlet Soyağacında Daha Eski Tarihlere Nasıl Gidilir? Soyağacı Sorgulama Nasıl Yapılır?
İBB'den 100 Milyon TL'lik 'Pazar' Desteği! Emekliler Dikkat... Bu Tarihi Kaçırmayın Emekliler Dikkat... Bu Tarihi Kaçırmayın