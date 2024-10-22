Efsane İndirim Mağazası Son Şubesini Kapattı: İflas Sonrası Bir Dönem Resmen Bitti

Kmart'ın kapanışı, yalnızca bir perakende devinin sonunu değil, aynı zamanda sektörün hızla değişen dinamiklerini de ortaya koyuyor. Dijitalleşmenin etkisiyle tüketici alışkanlıkları çevrim içi alışverişe kayarken, Amazon gibi e-ticaret devlerinin yükselişi hızlandı. Kmart ise bu dönüşüme ayak uydurmakta zorlanınca, kaçınılmaz olarak mağazalarını kapatmak zorunda kaldı.

BÜTÜN HAMLELERE RAĞMEN KAPANDI

2005 yılında Sears ile birleşerek ayakta kalmaya çalışan Kmart, bu hamleye rağmen iki şirketin de düşüşüne engel olamadı. 2018'de iflas başvurusunda bulunan iki marka, daha sonra hedge fon yöneticisi Eddie Lampert’in kontrolüne geçti. Ancak Lampert’in çabaları da Kmart’ı kurtarmaya yetmedi ve mağazalar birer birer kapanmaya devam etti. Son olarak New York'un Bridgehampton bölgesindeki büyük Kmart mağazası da kapılarını son kez müşterilerine açtı. Yerine ise perakende devi Target’ın geleceği açıklandı.

RAKİPLERİNİN YÜKSELİŞİ SONUNU GETİRDİ

Kmart’ın kapanışı, ABD'de perakende sektörünün değişimini simgeleyen duygusal bir an oldu. Bir zamanlar "mavi ışıklı" indirimleri ve geniş ürün yelpazesiyle tanınan Kmart, Amerikalı tüketicilerin favori alışveriş noktalarından biriydi. Ancak zamanla değişen alışveriş alışkanlıkları ve yeni rakiplerin yükselişi, markanın sonunu getirdi.

Son büyük Kmart mağazasının kapanışıyla, ABD’de perakende sektöründe bir devir resmen kapandı.

Kaynak: Haber Merkezi