Efor Holding’den 280 Milyon Dolarlık Hamle

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Yatırımın imza töreni Efor Holding’in İstanbul’daki genel merkezinde gerçekleşti. Törene, Efor Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, CEO Ahmet Demir, Nordex Group Türkiye ve Orta Doğu Bölge Başkan Yardımcısı Ender Özatay ile üst düzey yöneticiler katıldı.

Projelerin kademeli olarak devreye alınması ve 2026 yılında tam kapasiteyle faaliyete geçmesi planlanıyor. Yellice RES projesinde yer alacak 23 adet N163/7.0 model türbinin büyük bölümü Türkiye’de üretilecek. Bu projenin yerlilik oranı %55 olarak açıklanırken, yıllık üretim kapasitesinin 450 gigavatsaat seviyesinde olması bekleniyor. Proje tamamlandığında yaklaşık 270 bin tonluk karbon salımının da önüne geçilecek.

GELGİT RES İLE 115 BİN TONLUK KARBON AZALTIMI

İstanbul’daki Gelgit RES projesinin yıllık 173,25 gigavatsaat elektrik üretmesi ve yaklaşık 115 bin ton karbon salımını engellemesi hedefleniyor. 80 milyon dolarlık yatırım değerine sahip proje, 2026'nın başında tam kapasiteyle devreye alınacak. Projede 5 megavat kapasiteli 10 adet türbin yer alacak.

EFOR HOLDİNG, 2030’A KADAR 1000 MEGAVAT HEDEFİNDE

Efor Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, projelerin hem çevresel hem de ekonomik açıdan stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, “Yellice RES ve Gelgit RES projeleriyle birlikte toplam kurulu gücümüzü 272,5 megavata ulaştırdık. 2030’a kadar bu kapasiteyi yurt dışı projelerle birlikte 1000 megavatın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Akkuş, Yellice RES’in YEKA RES-2024 ihalesi kapsamında geliştirildiğini ve projenin en önemli özelliğinin yüksek yerlilik oranı olduğunu vurguladı.

NORDEX: TÜRK SANAYİSİYLE GURUR DUYUYORUZ

Nordex Group Türkiye ve Orta Doğu Bölge Başkan Yardımcısı Ender Özatay ise, “N163 türbinleri Türkiye’de üretilecek. Bu yatırım, yalnızca yenilenebilir enerji sektörüne değil, aynı zamanda Türk sanayisine olan güvenin de bir göstergesidir. Yerli üretimle projeye katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA