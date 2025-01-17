Efeler'de Beklenen Hasat Başladı! Bakkallarda Bile Satılıyor

“Efeler’in geleceğinde tarım büyük bir öneme sahip” diyen Başkan Yetişkin, “Belediye olarak hem sağlıklı gıda üretimini teşvik ediyor hem de ekonomik fiyatlarla vatandaşlarımıza bu ürünleri ulaştırıyoruz. Tarım projelerimizle hem çiftçilerimize destek oluyor hem de halkımızın kaliteli gıdaya erişimini kolaylaştırıyoruz. Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.