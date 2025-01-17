Efeler'de Beklenen Hasat Başladı! Bakkallarda Bile Satılıyor
Efeler Belediyesi, ilçede tarımsal üretimi desteklemek amacıyla Işıklı Mahallesi’nde yetiştirdiği karnabaharların hasadını gerçekleştirdi. Belediyenin tarım projeleri kapsamında üretilen bu sağlıklı ürünler, kısa süre içinde Efe Bakkallarda uygun fiyatlarla vatandaşların beğenisine sunulacak.
Kaynak: İHA
Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, belediyeye ait tarım arazilerinde yapılan üretimle ilçedeki vatandaşlara taze ve sağlıklı gıda sunmayı hedeflediklerini belirtti. Yetişkin, bu projeyle tarımsal üretimi artırmanın yanı sıra çiftçilere de destek sağladıklarını ifade etti.
“Efeler’in geleceğinde tarım büyük bir öneme sahip” diyen Başkan Yetişkin, “Belediye olarak hem sağlıklı gıda üretimini teşvik ediyor hem de ekonomik fiyatlarla vatandaşlarımıza bu ürünleri ulaştırıyoruz. Tarım projelerimizle hem çiftçilerimize destek oluyor hem de halkımızın kaliteli gıdaya erişimini kolaylaştırıyoruz. Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.
BAKKALLARDA SATIŞA SUNULACAK
Belediyenin ürettiği karnabaharlar, ilçedeki Bakkallarda satışa sunularak vatandaşların doğal ve taze ürünlere uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlayacak. Bu girişim, hem üreticiyi hem de tüketiciyi destekleyen örnek bir uygulama olarak dikkat çekiyor.