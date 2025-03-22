Eczacıların Geliri için Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi

Resmî Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, eczacıların ilaç satışından elde ettiği kârlılık baremleri artık her kur güncellemesi döneminde yeniden belirlenecek.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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Eczacıların Geliri için Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi

Bu kapsamda, ilaç fiyatlarına gelen zamlar doğrultusunda eczacıların kâr oranlarına esas alınan fiyat baremleri de aynı oranda artırılacak.

İLAÇ FİYATLARI KUR GÜNCELLEMELERİNE GÖRE BELİRLENİYOR

Türkiye’de ilaç fiyatları, “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ” çerçevesinde belirleniyor. Her yıl, bir önceki yılın ortalama avro kurunun belirli bir yüzdesi esas alınarak güncellenen ilaç fiyatları, hem yerli üretim ilaçları hem de ithal ilaçları kapsıyor. Ancak mevcut sistemde, eczacıların kârlılık oranları sabit kaldığı için birçok ilaç, üst bareme geçerek daha düşük kâr marjıyla satılıyordu.

Eczacıların Geliri için Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi - Resim : 1

YENİ SİSTEMDE ECZACI KÂRLILIĞI NASIL DEĞİŞECEK?

Mevcut uygulamaya göre eczacıların kârlılık oranları şu şekildeydi:

1. Kademe: 328 TL’ye kadar olan ilaçlarda yüzde 28,

2. Kademe: 328-657 TL arasındaki ilaçlarda yüzde 18,

3. Kademe: 657 TL üzerindeki ilaçlarda yüzde 13.

Eczacıların Geliri için Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi - Resim : 2

Yeni düzenlemeyle birlikte, ilaç fiyatlarındaki her kur güncellemesi döneminde bu kademeler de yeniden değerlendirilecek ve güncellenecek. Böylece, eczacılar fiyat artışları nedeniyle gelir kaybına uğramayacak.

ECZACILAR İÇİN GÜVENCE SAĞLANACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu düzenleme, sağlık sektörünün sürdürülebilirliği açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni sistem sayesinde, eczacılar ilaç fiyatlarındaki artıştan doğrudan faydalanacak ve ekonomik dalgalanmalara karşı korunmuş olacak.

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