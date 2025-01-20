Eczacıbaşı'nda Ayrılık Depremi! Dev Firmanın Başına Geçmek İçin İstifa Etti

"Temmuz 2022'den bu yana VitrA UK'ye liderlik etmek benim için büyük bir onurdu. Şirketin başında geçirdiğim süre boyunca elde edilen başarılar arasında, İngiltere, Türkiye ve dünya çapında yetenekli ekiplerle çalışmak en değerli anılarımdan biri oldu. VitrA’da geçirdiğim her anı sevdim ve özellikle İngiltere ekibime teşekkür etmek istiyorum. Bu ay, kariyerimde yeni bir dönemi başlatacak olan Julian Bowen Furniture’ın CEO’su olarak yeni görevime başlamayı dört gözle bekliyorum."