Eczacıbaşı Holding’den 55 Yıl Sonra Sürpriz Karar: Her Şey Sil Baştan Değişecek

‘10 EVİN 8’İNDE VARIZ’

Sanipak Üst Yöneticisi (CEO) Bülent Kozlu, Selpak, Solo, Uni Baby, Selin ve Okey gibi markalarıyla Türkiye’deki her 10 evden 8’ine ulaştıklarını belirtti. Kozlu, isim değişikliğinin sadece bir yenilik değil, aynı zamanda şirketin uluslararası büyüme stratejisi açısından önemli bir adım olduğuna dikkat çekti.

‘REKABET GÜCÜNE ETKİ EDECEK’

"Türkiye pazarındaki sürdürülebilir büyümemizi devam ettirirken, uluslararasılaşma stratejimiz kapsamında farklı coğrafyalarda marka yatırımları yapıyoruz. Ürün yenilikçiliğini sürdürülebilirlikle harmanlamayı, Türkiye ve Fas'taki modern fabrikalarımızdaki üretim ve istihdamımızla değer yaratmayı sürdüreceğiz. Ürünlerimizi kullanan müşterilerimizin ihtiyaçlarını öngörerek yaşamlarına değer katmak yine önceliğimiz olacak" diyen Kozlu, bu dönüşümün, şirketin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artıracağını vurguladı.