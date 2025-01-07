Eczacıbaşı Holding’den 55 Yıl Sonra Sürpriz Karar: Her Şey Sil Baştan Değişecek
Ünlü ilaç devi Eczacıbaşı, sürdürülebilirlik ve küresellik adına yeni bir karar aldığını duyurdu.
Kaynak: AA
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, küreselleşme ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda önemli bir değişikliğe imza attı. Şirket, adını değiştirme kararı alarak, yeni döneme "Sanipak" adıyla adım atacağını duyurdu. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, alınan bu kararla ilgili detayları paylaştı.
‘TÜKETİM KELİMESİNİ ÇIKARDIK’
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin 55 yıl önce temizlik ve sağlıklı yaşam hedefiyle yola çıktığını hatırlatarak, "Yıllar içinde kişisel hijyen konusunda gerek kategori yaratarak gerekse bulunduğu kategorileri geliştirerek zengin bir marka ve ürün portföyü oluşturdu. Böyle güçlü ve yenilikçi bir portföye sahip şirketimizin adını, uluslararasılaşma yolculuğunu da destekleyen ve daha küresel bir isim olan Sanipak'a dönüştürdük. Değişen ve gelişen sürdürülebilirlik gündemine bütüncül bakış açımızı da yansıtan bu kararla, kuruluşumuzun adından 'tüketim' kelimesini çıkardık" ifadelerini kullandı.
‘10 EVİN 8’İNDE VARIZ’
Sanipak Üst Yöneticisi (CEO) Bülent Kozlu, Selpak, Solo, Uni Baby, Selin ve Okey gibi markalarıyla Türkiye’deki her 10 evden 8’ine ulaştıklarını belirtti. Kozlu, isim değişikliğinin sadece bir yenilik değil, aynı zamanda şirketin uluslararası büyüme stratejisi açısından önemli bir adım olduğuna dikkat çekti.
‘REKABET GÜCÜNE ETKİ EDECEK’
"Türkiye pazarındaki sürdürülebilir büyümemizi devam ettirirken, uluslararasılaşma stratejimiz kapsamında farklı coğrafyalarda marka yatırımları yapıyoruz. Ürün yenilikçiliğini sürdürülebilirlikle harmanlamayı, Türkiye ve Fas'taki modern fabrikalarımızdaki üretim ve istihdamımızla değer yaratmayı sürdüreceğiz. Ürünlerimizi kullanan müşterilerimizin ihtiyaçlarını öngörerek yaşamlarına değer katmak yine önceliğimiz olacak" diyen Kozlu, bu dönüşümün, şirketin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artıracağını vurguladı.