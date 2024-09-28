e-Devlet'ten Başvurmak Yetiyor: 15 Ekim'de Hesaplara Yatacak
E-devlet üzerinden başvuru yapanlara Ekim ayı başına kadar yeni bir sosyal yardım fırsatı sunuluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 Ekim'den itibaren PTT ve IBAN aracılığıyla bu yardımları ödemeye başlayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Temmuz ayında yapılan zamların ardından sosyal yardım ödemelerinde de artışlar yaşandı. Ocak ayında yapılacak zamlar için geri sayım devam ederken, başvurular hala kabul ediliyor. E-devlet üzerinden başvuru yapan vatandaşlara bakanlık tarafından yeni sosyal yardım ödemesi sağlanacak. Yardım miktarı ve başvuru şartları da netleşti. İşte, Aile Bakanlığı'nın sosyal yardım ödemeleri ve başvuru detayları...
BAŞVURULAR YENİDEN AÇILDI
Aile Bakanlığı, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sunduğu sosyal yardım fırsatlarını genişletmeye devam ediyor. Evde bakım maaşı, en çok talep gören yardımlardan biri olarak dikkat çekiyor. Bakanlık, evde bakım maaşı için yeni başvuruların açıldığını duyurdu. E-devlet veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla başvuru yapanlar, ödemelerini Ekim ayında alabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU
Evde bakım maaşı alabilmek için belirli şartlar bulunuyor. Bu ödeme, bakıma muhtaç kişi yerine ona bakan yakınlarına sağlanıyor. Yüzde 60 ve üzeri raporu bulunan hasta, yaşlı ya da engelli bir yakınının bakımını üstlenen ve hane içindeki kişi başına düşen geliri asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar bu yardımdan faydalanabiliyor. Bakıma muhtaç kişinin sağlık raporunun, tam teşekküllü ve SGK onaylı hastaneler tarafından verilmesi gerekiyor.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Evde bakım maaşı ödemelerinden yararlanmak oldukça basit. E-devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesi altında bulunan başvuru formunu doldurarak veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına bizzat başvuru yaparak sürece dahil olabilirsiniz.
2024 YILI EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ LİRA?
Temmuz ayında yapılan zamla birlikte evde bakım maaşı 9077 TL'ye yükseldi. Ocak ayına kadar ödemeler bu tutar üzerinden devam edecek. Her ayın 15’inde başlayan ödemeler, 30’una kadar sürüyor. Ödemeler genellikle PTT veya başvuru sırasında belirttiğiniz Ziraat Bankası IBAN numaranıza aktarılıyor.