e-Devlet'ten Başvurmak Yetiyor: 15 Ekim'de Hesaplara Yatacak

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

Evde bakım maaşı alabilmek için belirli şartlar bulunuyor. Bu ödeme, bakıma muhtaç kişi yerine ona bakan yakınlarına sağlanıyor. Yüzde 60 ve üzeri raporu bulunan hasta, yaşlı ya da engelli bir yakınının bakımını üstlenen ve hane içindeki kişi başına düşen geliri asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar bu yardımdan faydalanabiliyor. Bakıma muhtaç kişinin sağlık raporunun, tam teşekküllü ve SGK onaylı hastaneler tarafından verilmesi gerekiyor.