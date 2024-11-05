e-Devlet'te Bugün Başladı: Ev Sahipleri Artık Kiracıların Onayını Bekleyecek
Kira sözleşmelerinde dijitalleşme süreci hız kazandı. Bugün itibarıyla e-Devlet platformunda kira sözleşmelerinin dijital olarak yapılmasına imkan tanıyan yeni sistemin ilk aşaması kullanıma açıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Artık ev sahipleri ve kiracılar, kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden online olarak düzenleyip onaylayabilecek. Yıl sonunda ise sisteme emlak danışmanlarının da dahil olacağı ikinci aşamanın hayata geçirilmesi bekleniyor.
İLK AŞAMASI BAŞLADI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in duyurduğu yeni uygulamanın ilk aşaması, 18 yaş ve üzeri e-Devlet kullanıcılarına açık olacak şekilde hizmete sunuldu. Bu ilk aşamada, taşınmaz sahibi bireyler tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanan kira sözleşmeleri, kiracılar tarafından yine aynı platform üzerinden onaylanarak resmileştiriliyor. Ayrıca, mülkiyeti 10 hissedara kadar bölünmüş taşınmazlar da sistem üzerinden kiraya verilebilecek.
SÖZLEŞMELER İÇİN DİJİTAL DÖNEM
Kira sözleşmelerinin dijital ortamda doğrulanabilmesi için zaman damgalı ve barkodlu belge oluşturulabilecek. Bu sayede belge doğrulama işlemi de e-Devlet Kapısı’ndan kolaylıkla yapılabilecek.
YIL SONUNDA DEVREYE ALINACAK
Yıl sonunda devreye alınması planlanan ikinci aşama ile emlak danışmanları ve yetkilendirilmiş kişiler de sistem üzerinden kira sözleşmesi hazırlayıp tarafların onayına sunabilecek. Bu gelişme, özellikle sözleşme süreçlerinde yaşanan uyuşmazlıkların azaltılmasını ve tüketicilerin kira sözleşmesi işlemlerini daha güvenli ve hızlı bir şekilde yapmasını sağlamayı hedefliyor.
Yeni sistem, vatandaşların kira sözleşmelerini resmi kurumlara iletme zorunluluğunu ortadan kaldırırken, aynı zamanda Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası için veri toplama sürecine de katkı sunacak. Bakan Şimşek, bu dijitalleşme adımının tüm taraflar için fayda sağlayacağını ve kira işlemlerinin daha güvenilir ve pratik bir yolla tamamlanabileceğini belirtti.