e-Devlet'te Bugün Başladı: Ev Sahipleri Artık Kiracıların Onayını Bekleyecek

Artık ev sahipleri ve kiracılar, kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden online olarak düzenleyip onaylayabilecek. Yıl sonunda ise sisteme emlak danışmanlarının da dahil olacağı ikinci aşamanın hayata geçirilmesi bekleniyor.

İLK AŞAMASI BAŞLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in duyurduğu yeni uygulamanın ilk aşaması, 18 yaş ve üzeri e-Devlet kullanıcılarına açık olacak şekilde hizmete sunuldu. Bu ilk aşamada, taşınmaz sahibi bireyler tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanan kira sözleşmeleri, kiracılar tarafından yine aynı platform üzerinden onaylanarak resmileştiriliyor. Ayrıca, mülkiyeti 10 hissedara kadar bölünmüş taşınmazlar da sistem üzerinden kiraya verilebilecek.