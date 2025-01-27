e-Devlet'e Giren Emekliler Şoke Oldu: Emekli Maaşı Hesaplama Sistemi Tamamen Değişti

e-Devlet üzerinden yapılan emeklilik maaşı hesaplamalarında ortaya çıkan büyük tutarsızlık, emekli adaylarını şoke etti. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşı hesaplama sisteminin tamamen değiştiğini belirtti.

Kaynak: Dünya Gazetesi

Emekli maaşı Özgür Erdursun
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e-Devlet'e Giren Emekliler Şoke Oldu: Emekli Maaşı Hesaplama Sistemi Tamamen Değişti - Resim: 1

Emeklilikte beklenenden çok daha düşük aylıklarla karşılaşan milyonlarca vatandaş, sistemde yaşanan bir hata nedeniyle mağdur oluyor. E-Devlet üzerinden yapılan emeklilik aylığı hesaplamalarında ortaya çıkan büyük bir tutarsızlık, emekli adaylarını şoke etti. SGK Uzmanı Özgür Erdursun Dünya Gazetesi'ndeki köşe yazısında, özellikle 2024 yılının sonunda emeklilik başvurusu yapanların, daha önce hesaplanan aylık tutarlarına göre çok daha düşük rakamlarla karşılaştığını açıkladı.

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e-Devlet'e Giren Emekliler Şoke Oldu: Emekli Maaşı Hesaplama Sistemi Tamamen Değişti - Resim: 2

AYLIKLARDA YÜZDE 30'LUK BÜYÜK KAYIP

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli aylığı hesaplama sisteminde yapılan güncellemeler sonucunda, 31 Aralık 2024 tarihinden sonra emekli olanların aylıklarına, daha önceki tarihlerde emekli olanlara göre daha düşük bir enflasyon farkı uygulandığını açıkladı. Erdursun, bu durumun emekli olacak kişilerin aylıklarında ortalama yüzde 30'luk bir kayba neden olduğunu belirtti.

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e-Devlet'e Giren Emekliler Şoke Oldu: Emekli Maaşı Hesaplama Sistemi Tamamen Değişti - Resim: 3

EMEKLİ MAAŞLARI EKSİK YATACAK

Sistemde kullanılan "güncelleme katsayısı" adı verilen bir hesaplama yöntemi, emekli aylıklarının daha düşük hesaplanmasına yol açtığını söyleyen Erdursun, emekli olacak kişilerin, emekli olduklarında alacakları aylık hakkında yanlış bilgilendirilmesine neden olduğunu, özellikle 31 Aralık 2024 tarihinden sonra emekli olan veya emeklilik şartlarını tamamlamak üzere olan tüm vatandaşların bu durumdan etkilendiğini vurguladı. Erdursun, hem özel sektör çalışanları hem de kamu çalışanlarının, emekli aylıklarında büyük bir kayba uğradığını belirtti.

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e-Devlet'e Giren Emekliler Şoke Oldu: Emekli Maaşı Hesaplama Sistemi Tamamen Değişti - Resim: 4

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SİSTEMİ

Enflasyon bir önceki yıla göre düşme eğilimde ise emekli olmayanlar zarar edi­yor diyen Erdursun, milyonlarca çalışanın emekli olma­dan, emekli olduğunda cebine girecek pa­ra, emekli aylığı hesaplama sistemi nede­niyle yüzde 30’un üzerinde azaldığını vurguladı.

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e-Devlet'e Giren Emekliler Şoke Oldu: Emekli Maaşı Hesaplama Sistemi Tamamen Değişti - Resim: 5

Emekli aylığı hesaplama sistemi, yaşanan bu sorunlar nedeniyle yeniden gözden geçirilmeli ve daha adil bir hale getirilmeli diyen Erdursun, emekli aylıklarında yaşanan kayıpların telafi edilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor dedi.

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e-Devlet'e Giren Emekliler Şoke Oldu: Emekli Maaşı Hesaplama Sistemi Tamamen Değişti - Resim: 6

Erdursun, emeklilerin, emekli olacakları aylık hakkında doğru ve net bilgilere ulaşabilmeleri için sistemin daha şeffaf hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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