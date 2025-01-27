e-Devlet'e Giren Emekliler Şoke Oldu: Emekli Maaşı Hesaplama Sistemi Tamamen Değişti
e-Devlet üzerinden yapılan emeklilik maaşı hesaplamalarında ortaya çıkan büyük tutarsızlık, emekli adaylarını şoke etti. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşı hesaplama sisteminin tamamen değiştiğini belirtti.
Kaynak: Dünya Gazetesi
Emeklilikte beklenenden çok daha düşük aylıklarla karşılaşan milyonlarca vatandaş, sistemde yaşanan bir hata nedeniyle mağdur oluyor. E-Devlet üzerinden yapılan emeklilik aylığı hesaplamalarında ortaya çıkan büyük bir tutarsızlık, emekli adaylarını şoke etti. SGK Uzmanı Özgür Erdursun Dünya Gazetesi'ndeki köşe yazısında, özellikle 2024 yılının sonunda emeklilik başvurusu yapanların, daha önce hesaplanan aylık tutarlarına göre çok daha düşük rakamlarla karşılaştığını açıkladı.
AYLIKLARDA YÜZDE 30'LUK BÜYÜK KAYIP
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli aylığı hesaplama sisteminde yapılan güncellemeler sonucunda, 31 Aralık 2024 tarihinden sonra emekli olanların aylıklarına, daha önceki tarihlerde emekli olanlara göre daha düşük bir enflasyon farkı uygulandığını açıkladı. Erdursun, bu durumun emekli olacak kişilerin aylıklarında ortalama yüzde 30'luk bir kayba neden olduğunu belirtti.
EMEKLİ MAAŞLARI EKSİK YATACAK
Sistemde kullanılan "güncelleme katsayısı" adı verilen bir hesaplama yöntemi, emekli aylıklarının daha düşük hesaplanmasına yol açtığını söyleyen Erdursun, emekli olacak kişilerin, emekli olduklarında alacakları aylık hakkında yanlış bilgilendirilmesine neden olduğunu, özellikle 31 Aralık 2024 tarihinden sonra emekli olan veya emeklilik şartlarını tamamlamak üzere olan tüm vatandaşların bu durumdan etkilendiğini vurguladı. Erdursun, hem özel sektör çalışanları hem de kamu çalışanlarının, emekli aylıklarında büyük bir kayba uğradığını belirtti.
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SİSTEMİ
Enflasyon bir önceki yıla göre düşme eğilimde ise emekli olmayanlar zarar ediyor diyen Erdursun, milyonlarca çalışanın emekli olmadan, emekli olduğunda cebine girecek para, emekli aylığı hesaplama sistemi nedeniyle yüzde 30’un üzerinde azaldığını vurguladı.
Emekli aylığı hesaplama sistemi, yaşanan bu sorunlar nedeniyle yeniden gözden geçirilmeli ve daha adil bir hale getirilmeli diyen Erdursun, emekli aylıklarında yaşanan kayıpların telafi edilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor dedi.
Erdursun, emeklilerin, emekli olacakları aylık hakkında doğru ve net bilgilere ulaşabilmeleri için sistemin daha şeffaf hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.