e-Devlet'e Giren Emekliler Şoke Oldu: Emekli Maaşı Hesaplama Sistemi Tamamen Değişti

EMEKLİ MAAŞLARI EKSİK YATACAK

Sistemde kullanılan "güncelleme katsayısı" adı verilen bir hesaplama yöntemi, emekli aylıklarının daha düşük hesaplanmasına yol açtığını söyleyen Erdursun, emekli olacak kişilerin, emekli olduklarında alacakları aylık hakkında yanlış bilgilendirilmesine neden olduğunu, özellikle 31 Aralık 2024 tarihinden sonra emekli olan veya emeklilik şartlarını tamamlamak üzere olan tüm vatandaşların bu durumdan etkilendiğini vurguladı. Erdursun, hem özel sektör çalışanları hem de kamu çalışanlarının, emekli aylıklarında büyük bir kayba uğradığını belirtti.