Duyum Alan Cem Küçük Ağzından Kaçırdı! SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor, En Düşük Zam Oranını Açıkladı

ZAM DÜZENLEMESİ OCAK AYINDA MECLİS’TE

Ocak ayının üçüncü haftasında Meclis’e sunulması planlanan yasal düzenleme ile 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının artırılması hedefleniyor. Yapılacak zamla en düşük emekli maaşının 14 bin 500 ila 15 bin TL arasında olması bekleniyor.