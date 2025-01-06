Duyum Alan Cem Küçük Ağzından Kaçırdı! SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor, En Düşük Zam Oranını Açıkladı
Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı'nda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile ilgili maaş düzenlemeleri masaya yatırılacak. Gazeteci Cem Küçük, aldığı duyumu açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Gözler, milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük maaş artışına çevrilmiş durumda. Gazeteci Cem Küçük, yapılacak düzenleme için masadaki iki senaryoyu açıkladı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA 2 SENARYO MASADA
Hazine destekli olarak 12 bin 500 TL düzeyinde uygulanan en düşük emekli maaşı için iki farklı zam formülü üzerinde çalışıldığı ifade edildi.
Cem Küçük, yapılması beklenen artışı şöyle değerlendirdi:
Birinci Senaryo: Yüzde 16 zam ile en düşük maaşın 14 bin 500 TL’ye çıkarılması.
İkinci Senaryo: Zam oranının refah payı eklenerek yüzde 20’ye yükseltilmesi ve en düşük maaşın 15 bin TL olması.
ENFLASYON FARKINA GÖRE ZAM ORANLARI
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15,75 olarak hesaplandı. Memur emeklileri için bu oran yüzde 11,54 oldu. Ancak taban aylık düzenlemesinin, Kabine’de alınacak karar doğrultusunda değişmesi bekleniyor.
ZAM DÜZENLEMESİ OCAK AYINDA MECLİS’TE
Ocak ayının üçüncü haftasında Meclis’e sunulması planlanan yasal düzenleme ile 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının artırılması hedefleniyor. Yapılacak zamla en düşük emekli maaşının 14 bin 500 ila 15 bin TL arasında olması bekleniyor.