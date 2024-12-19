Duyanlar Havalara Uçacak! Tam 20 Bin Lira Destek Parası Verilecek
Mersin'in Erdemli ilçesinde, yeni evlenecek çiftlere yönelik önemli bir destek programı başlatıldı. Erdemli Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında varılan anlaşma sonucunda, evlilik yolunda ilk adımlarını atan çiftlere 20 bin TL nakit yardımı sağlanacak.
Kaynak: İHA
Mersin’in Erdemli ilçesinde yeni evlenecek çiftlere yönelik 20 bin TL nakit destek sağlanacağı açıklandı. Bu karar, Erdemli Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonucunda alındı.
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE ÖNEMLİ ADIMLAR
Erdemli Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle işçilerin maaş ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı. Sözleşmeye göre, en düşük işçi maaşı 30 bin TL’ye çıkarılırken, bayram ikramiyeleri artırıldı. Ayrıca yeni evlenecek çiftlere 20 bin TL nakit destek ve Türkçülük Günü’ne özel bin lira ikramiye verilmesi kararlaştırıldı.
Sözleşmenin imza töreni Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin ve Karaman Şube Başkanı Mustafa Karakaş katıldı.
"HAKLARINIZI İYİLEŞTİRMENİN MUTLULUĞUNU PAYLAŞIYORUZ"
Toplu iş sözleşmesinin Erdemli’nin kalkınmasında önemli bir adım olduğunu belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, çalışanların haklarını her zaman koruyacaklarının altını çizdi. Kara, “Bu anlaşma, emeğinize ve alın terinize verdiğimiz değerin bir göstergesidir. Bugün burada haklarınızı iyileştirmenin mutluluğunu paylaşıyoruz. Erdemli’nin gelişiminde çalışanlarımızın emeği büyük, bu emeğin karşılığını en iyi şekilde vermeye devam edeceğiz” dedi.
İŞÇİLERİN HAKLARI GÜÇLENDİRİLDİ
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin ise sözleşmenin çalışanlar için önemli kazanımlar sağladığını ifade etti. Keskin, “Bu sözleşme, çalışanlarımızın ücretlerini ve sosyal haklarını iyileştirerek refah seviyelerini yükseltmiştir. İş barışını ve kurumsal dayanışmayı güçlendirecek düzenlemeler de hayata geçirilmiştir. Çalışma şartlarının daha adil ve güvenilir hale getirilmesinden memnuniyet duyuyoruz” dedi.
YENİ DESTEKLER YOLDA
Toplu iş sözleşmesi kapsamında sağlanan yeni haklarla birlikte, Erdemli Belediyesi’nin çalışanlarına yönelik desteklerini artırmayı sürdüreceği belirtiliyor. Yeni evlenecek çiftlere sağlanacak 20 bin TL’lik nakit desteğin de çalışanlar arasında memnuniyet yarattığı ifade ediliyor.