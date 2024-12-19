Duyanlar Havalara Uçacak! Tam 20 Bin Lira Destek Parası Verilecek

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE ÖNEMLİ ADIMLAR

Erdemli Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle işçilerin maaş ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı. Sözleşmeye göre, en düşük işçi maaşı 30 bin TL’ye çıkarılırken, bayram ikramiyeleri artırıldı. Ayrıca yeni evlenecek çiftlere 20 bin TL nakit destek ve Türkçülük Günü’ne özel bin lira ikramiye verilmesi kararlaştırıldı.