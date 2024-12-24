Duyan Sıraya Giriyor! O Banka 2 Bin Lira Dağıtıyor, Dikkat Son 7 Gün Kaldı
Halkbank, 2024 yılının son günlerine özel düzenlediği yeni kampanyasıyla dikkat çekiyor. Kamu bankası, mobil bankacılık üzerinden müşteri olan kişilere toplamda 2 bin TL ParafPara ödülü sunacağını duyurdu. İşte kampanyanın detayları...
Kaynak: Haber Merkezi
Halkbank’ın duyurduğu kampanyadan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Bankanın yaptığı açıklamaya göre, kampanyadan yalnızca Troy logolu Paraf veya Parafly bireysel kredi kartı kullanıcıları yararlanabilecek.
KAMPANYA ŞARTLARI AÇIKLANDI
Halkbank’ın kampanya detayları şu şekilde açıklandı:
Troy logolu Paraf veya Parafly kredi kartıyla yapılan harcamalar ödül kapsamında değerlendirilecek.
İlk 1.000 TL ve üzeri alışverişe 500 TL, ikinci 1.000 TL ve üzeri alışverişe 500 TL, üçüncü 1.000 TL ve üzeri alışverişe ise 1.000 TL ParafPara yüklenecek.
Kampanya, toplamda 2 bin TL ParafPara kazandıracak.
KAMPANYAYA KATILIM İÇİN NE YAPILMALI?
Kampanyadan yararlanmak için öncelikle Halkbank Mobil uygulamasına giriş yapılmalı ve Profil menüsünden “PARAF2000” kampanya kodu girilmeli. Daha sonra, Troy logolu Paraf veya Parafly kredi kartı başvurusu yapılmalıdır.
HARCAMALAR İÇİN BELİRLENEN TARİHLER
Kampanya kapsamında yapılacak alışverişlerin 6-31 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi gerekiyor. Halkbank Mobil üzerinden yapılan başvurular kampanyaya dahil edilirken, diğer başvuru kanalları kapsam dışında bırakılıyor.
SON FIRSATI KAÇIRMAYIN
Halkbank’ın emekliler ve yeni müşteriler için hazırladığı bu kampanya, yıl sonuna kadar başvuru yapıp harcama koşullarını yerine getirenlere 2 bin TL ParafPara kazandırıyor. Başvurularınızı Halkbank Mobil üzerinden yaparak bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.