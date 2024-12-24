Duyan Sıraya Giriyor! O Banka 2 Bin Lira Dağıtıyor, Dikkat Son 7 Gün Kaldı

SON FIRSATI KAÇIRMAYIN

Halkbank’ın emekliler ve yeni müşteriler için hazırladığı bu kampanya, yıl sonuna kadar başvuru yapıp harcama koşullarını yerine getirenlere 2 bin TL ParafPara kazandırıyor. Başvurularınızı Halkbank Mobil üzerinden yaparak bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.