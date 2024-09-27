Duyan Havalara Uçacak Ulaşım Tamamen Ücretsiz Oldu! Bu Kişilere ise Yüzde 54 İndirimli

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın raporlarına göre, sadece üç ayda binlerce öğrenci indirimli ve ücretsiz ulaşım tarifesinden faydalandı. İlk ve ortaokul öğrencileri, şehir içi toplu taşımadan tamamen ücretsiz yararlanırken, lise ve üniversite öğrencileri %54 indirimle yolculuk yapabiliyor.