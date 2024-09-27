Duyan Havalara Uçacak Ulaşım Tamamen Ücretsiz Oldu! Bu Kişilere ise Yüzde 54 İndirimli
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ücretsiz ve indirimli ulaşım uygulaması, öğrencilerin bütçesine önemli katkılar sağlıyor. İlk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz, lise ve üniversite öğrencilerine ise %54 indirimli ulaşım imkanı sunan tarife, şehirde büyük ilgi gördü.
Kaynak: İHA
3 Haziran'da hayata geçirilen bu uygulama sayesinde binlerce öğrenci, kısa sürede belediyenin sunduğu avantajlardan yararlanmaya başladı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın raporlarına göre, sadece üç ayda binlerce öğrenci indirimli ve ücretsiz ulaşım tarifesinden faydalandı. İlk ve ortaokul öğrencileri, şehir içi toplu taşımadan tamamen ücretsiz yararlanırken, lise ve üniversite öğrencileri %54 indirimle yolculuk yapabiliyor.
Belediye tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın aile bütçesine doğrudan katkı sağladığı vurgulandı. "Sosyal belediyecilik vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz bu uygulama, öğrencilerimizin ulaşım maliyetlerini düşürerek aile bütçelerine destek oluyor" denildi. Öğrencilerin, indirimli ve ücretsiz ulaşım tarifesinden yararlanabilmeleri için Kart54 merkezlerinden gerekli vize işlemlerini kolaylıkla yapabilecekleri belirtildi.