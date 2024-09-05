Duyan Bankaya Koştu: Tüketici Kredilerinde Artış Yaşandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerine göre, mevduat bankalarındaki tüketici kredileri geçen hafta yüzde 0,86 oranında artarak 1 trilyon 706 milyar 663 milyon liraya ulaştı. Yüksek enflasyon ve yaşam maliyetleriyle başa çıkmakta zorlanan vatandaşlar, günlük ihtiyaçlarını dahi karşılayabilmek için krediye yöneliyor.

Aynı dönemde taksitli ticari kredilerde yüzde 0,99 artışla 1 trilyon 685 milyar liraya çıkarken, kredi kartı borçları yüzde 2,31 artarak 2 trilyon 59 milyar lirayı aştı. Vatandaşların en fazla başvurduğu krediler arasında konut ve taşıt kredileri dikkat çekiyor; mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin büyük kısmı, 411 milyar lira ile konut, 63 milyar lira ile taşıt kredilerinden oluşuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem