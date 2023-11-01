Düşüş sonrası borsa yatırımcısına uyarı: İşte en çok yükselecek hisseler!
Uzun bir düşüş serisi yaşayan Borsa İstanbul hakkında beklenen yorum geldi. Yatırım uzmanları, ilerleyen haftalarda en çok yükselecek hisse senetlerini şu şekilde sıraladı...
Yaz aylarında başladığı yükseliş hareketine devam eden Borsa İstanbul, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ardından adeta duvara çarptı.
Halka arzlar ile yatırımcı sayısının 8 milyonu aştığı piyasa, BIST100 endeksinde görülen 8 bin 542 puanlık rekorun ardından günler içerisinde 7 bin 500 puana kadar düştü.
Özellikle acemi yatırımcıları büyük bir paniğe sürükleyen düşüş hareketinin ne zaman tersine döneceği merak edilirken, ilerleyen haftalarda borsa yatırımcısını nelerin beklediğini ise yatırım uzmanları açıkladı.
Türkiye'de 2024 yılında da enflasyonist ortamın hakim süreceğine dikkat çeken ekonomistler, borsa tarafında yükselişlerin devam edeceğini ancak enflasyon karşısında önemli bir getiri elde etmek isteyenlerin belli başlı hisselere dikkat etmesi gerektiğini hatırlatarak tavsiyelerini sıraladı...
HANGİ HİSSELERDEN ALIM YAPMAK MANTIKLI?
Piyasalardaki popülerliği ile Borsa İstanbul, milyonlarca vatandaşın tüm birikimlerini yönlendirdiği bir adrese dönüşürken, bu tehlikeli duruma dikkat çeken uzmanlar, tüm varlıkların borsada tutulmasının sakıncalı olduğunu hatırlattı.
Borsanın ilerleyen dönemler için cazip fırsatlar sunduğunu açıklayan ekonomistler, hisse senetlerinde isabetli tercihler yapmanın çok önemli olduğunu vurguladı ve hangi hisselerden alım yapılması gerektiğini yatırımcılarla paylaştı.
HAVACILIK SEKTÖRÜNDE BÜYÜK BİR FIRSAT VAR
ALB Yatırım Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan, Ekonomim.com'a yaptığı açıklamada; ilerleyen günlerde yükselmesini bekledikleri hisseleri kamuoyu ile paylaştı.
Pandemi sonrası normale dönüş süreciyle birlikte rekor bir yükseliş hareketi yaşayan havacılık sektörü, yaz aylarının ilk günlerinde ortaya atılan yeni varyant iddiaları ve devamında borsada yaşanan krizler ile önemli bir gerileme yaşadı.
HAVACILIK SEKTÖRÜ GERGİN YAYDAN ÇIKAN OK GİBİ FIRLAYACAK
Yaşanan düşüşlerin eşi benzeri gelmeyecek bir alım fırsatı sunduğunu belirterek THYAO hissesinin, endeks üzerinde getiri sağlayabileceğine işaret eden uzman isim, TAVHL hisselerinde yaşanan düşüşlerin ise cazip fırsatlar sunduğunu belirtti.
Yağbasan, kurum olarak yaptıkları ekonomik model ve planlamalara göre MAVI ve BIMAS hisselerinde önemli bir sıçrama beklediklerini açıklarken, bu hisse senetlerinin enflasyon üzerinde bir getiri sağlamasının muhtemel olduğunu ifade etti.
"İHRACAT POTANSİYELİ OLAN ŞİRKETLERE YATIRIM YAPIN"
Yağbasan, son olarak İhracat potansiyeli ile FROTO ve dağıtım iş kolunun enflasyona dayalı kâr artışı sağlaması avantajıyla ENJSA da, beğendiğimiz hisseler arasında yer alıyor. Yüksek faiz ve enflasyon döneminde prim ve yatırım portföy gelirinin artması ile ek nakit akışı oluşturabileceği beklentisi, sigorta sektörünü de öne çıkarabilir." ifadelerine yer verdi.
İşte ALB Yatırım Araştırma'ya göre en fazla getiri sağlaması beklenen hisseler:
1) MAVI
2) THYAO
3) FROTO
4) ENJSA
5) BIMAS
6) TAVHL
KURUMSALDA KALAN PARASINI KATLAMAYA DEVAM EDECEK
Ahlatcı Yatırım Araştırma Uzmanı Tuğba Ekin ise endeksin güçlü şirketlerine işaret ederek, kurumsalda kalanların büyük bir getiri sağlayabileceğini iddia etti.
Endeks üstü getiri sağlayabilecek firmalara yönelik kesin tahminde bulunmanın imkansız olduğunu aktaran Ekin, orta ve uzun vadeli yatırımlarda hedeflerine ulaşmasını bekledikleri şirketleri ise şu şekilde sıraladı:
1) SISE
2) AKBNK
3) DOHOL
4) TKFEN
5) EREGL
6) ECILC
7) KARSN1
KISA VADEDE YÜZDE 50'NİN ÜZERİNE ÇIKACAK
ATA Yatırım Araştırma GMY'den Cemal Demirtaş, Temmuz ayında yayınladıkları strateji raporuna atıfta bulunarak, 12 aylık belirledikleri 8 bin 400 puanlık BIST hedefine neredeyse 3 ayda ulaştıklarını ve borsadaki sert yükselişin şaşırtıcı olduğuna parmak bastı.