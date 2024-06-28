Düşüş eğilimindeki altında sürpriz yükseliş

Bir süredir ibrenin tersine döndüğü altında, bugün değer artışı gözlemlendi. Dün, 2 milyon 430 bin liradan günü tamamlayan altın bugün yüzde 2,5 değer kazandı.

Son Güncelleme:
Düşüş eğilimindeki altında sürpriz yükseliş

Altın, son dönemlerde düşüş eğiliminde olsa da bugün ani bir yükseliş yaşadı. Gün içerisinde 2 milyon 457 bin lira ile 2 milyon 505 bin lira arasında dalgalanan altın, günü yüzde 2,5 artışla 2 milyon 490 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 595 milyon 862 bin 759,37 lira, işlem miktarı ise 241,78 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 597 milyon 453 bin 1,88 lira düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Siri’ye asla sorulmaması gereken o soru! Siri’ye asla sorulmaması gereken o soru!
Devlet desteği alarak üretti. İlk hasat sonrasında tüm masrafları çıkardı Devlet desteği alarak üretti. İlk hasat sonrasında tüm masrafları çıkardı
Bir firmadan daha kötü haber! Ünlü otomotiv devi iflas başvurusu yaptı Bir firmadan daha kötü haber! Ünlü otomotiv devi iflas başvurusu yaptı
CHP'den 'gri liste' yorumu: 'Vatandaşın üzerindeki gri bulutlar bitmiyor' CHP'den hükümetin ekonomik hamlelerine tepki
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenin "nerelisin" sorusuna cevabı beğenilmedi! Yazılıdan 90 aldı, mülakatta elendi Öğretmenin "nerelisin" sorusuna cevabı beğenilmedi
Yeşilçam'ın usta oyuncusundan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı Yeşilçam'ın usta oyuncusundan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı
Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Kabinede deprem! "Fahrettin Koca istifa etti" iddiası "Fahrettin Koca istifa etti" iddiası
Hipokrat Yemini'ne sansür: Dekan yardımcısı yemini sansürsüz okuyan öğrencileri salondan çıkarttı Yemini sansürsüz okuyan öğrenciler salondan çıkarıldı!