Düşüş eğilimindeki altında sürpriz yükseliş

Altın, son dönemlerde düşüş eğiliminde olsa da bugün ani bir yükseliş yaşadı. Gün içerisinde 2 milyon 457 bin lira ile 2 milyon 505 bin lira arasında dalgalanan altın, günü yüzde 2,5 artışla 2 milyon 490 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 595 milyon 862 bin 759,37 lira, işlem miktarı ise 241,78 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 597 milyon 453 bin 1,88 lira düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak: AA