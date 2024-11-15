Düşük Fatura ile Daha Çok Isınmanın Yolu Belli Oldu
Kış aylarının gelmesiyle, birçok kişi evini ısıtırken maliyetleri düşürmenin yollarını aramaya başladı. İşte az faturaya çok ısındıracak yöntemler...
Kaynak: Haber Merkezi
Enerji maliyetlerinden tasarruf sağlamak ve evi sıcak tutmak için doğru yöntemleri uygulamak, daha verimli ve konforlu bir kış geçirmenize yardımcı olabilir. Uzman Dave Lines, ev sahiplerine ısıtmayı açma zamanı ve daha etkili ısınma ipuçları hakkında tüyoları verdi. İşte dikkat etmeniz gerekenler...
DÜŞÜK MALİYETLİ DAHA SICAK EV İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Evinizi ideal sıcaklıkta tutmak ve enerji verimliliğini artırmak için öncelikle yalıtım kontrollerini yapmak çok önemli. İyi yalıtılmış bir ev, daha az enerji ile ısınır ve bu da enerji faturalarınızı düşürmeye yardımcı olur. İşte yalıtımı gözden geçirmenize yardımcı olacak öneriler:
Çatı Katı Yalıtımı: Çatı katında yeterli yalıtım olmaması, sıcak havanın hızla kaybolmasına neden olabilir. Çatıdaki izolasyonun düzenli ve yeterli olduğundan emin olun.
Duvar ve Zemin Yalıtımı: Soğuk havanın evinize girişini engellemek için duvarlar ve zeminlerde yeterli yalıtım olup olmadığını kontrol edin.
Hava Sızıntılarını Kapatın: Pencere, kapı ve süpürgeliklerin etrafındaki boşluklardan soğuk hava sızabilir. Bu noktaları kapatarak sıcaklığın korunmasını sağlayabilirsiniz.
PETEKLER NE ZAMAN AÇILMALI?
Isıtma sistemini açma zamanı, enerji tasarrufu açısından önemlidir ve her evin ısı ihtiyacı farklılık gösterebilir. Dave Lines’ın sunduğu bazı pratik ipuçları, evinizde hem konforu hem de enerji tasarrufunu artırmanıza yardımcı olabilir.
18-21 DERECE EN UYGUN SEVİYE
Sabahları uyanmadan yaklaşık 30-60 dakika önce ısıtmayı açmak, evinizin rahat bir sıcaklığa ulaşmasını sağlar. Uzmanlar, sabah saatlerinde evdeki sıcaklığı 18-21 derece aralığında tutmanın uygun olduğunu belirtiyor. Bu sıcaklık hem enerjiyi verimli kullanmanıza yardımcı olur hem de konforlu bir ortam sunar.
ISINMA FİYAT SAATLERİNİ TAKİP EDİN
Akıllı bir sayaç veya esnek enerji tarifesi kullanıyorsanız, ısıtmayı elektrik fiyatlarının düşük olduğu saatlere göre ayarlamak size tasarruf sağlar. Tüm evi ısıtmak yerine yalnızca sık kullandığınız odalara odaklanmak da daha verimli bir yöntemdir. Gündüzleri, güneşten gelen doğal ısınmadan yararlanmak için perdelerinizi açık tutarak güneş ışığını içeri alın ve doğal ısınma sağlayın.
YATMADAN 1 SAAT ÖNCE AÇIN
Gece uyumadan önce evi ısınmış bir ortamda bırakmak önemlidir. Yatmadan yaklaşık bir saat önce kaloriferleri açarak ortam sıcaklığını uygun seviyeye getirebilirsiniz. Gece boyunca daha düşük bir sıcaklıkta uyumak ise enerji tüketiminizi azaltırken uyku kalitenizi artırır. Uzmanlar, gece sıcaklığını 16-18 derece arasında tutmanın hem enerji tasarrufu hem de daha kaliteli bir uykuya katkı sağladığını belirtiyor.