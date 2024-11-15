Düşük Fatura ile Daha Çok Isınmanın Yolu Belli Oldu

Enerji maliyetlerinden tasarruf sağlamak ve evi sıcak tutmak için doğru yöntemleri uygulamak, daha verimli ve konforlu bir kış geçirmenize yardımcı olabilir. Uzman Dave Lines, ev sahiplerine ısıtmayı açma zamanı ve daha etkili ısınma ipuçları hakkında tüyoları verdi. İşte dikkat etmeniz gerekenler...

DÜŞÜK MALİYETLİ DAHA SICAK EV İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Evinizi ideal sıcaklıkta tutmak ve enerji verimliliğini artırmak için öncelikle yalıtım kontrollerini yapmak çok önemli. İyi yalıtılmış bir ev, daha az enerji ile ısınır ve bu da enerji faturalarınızı düşürmeye yardımcı olur. İşte yalıtımı gözden geçirmenize yardımcı olacak öneriler: