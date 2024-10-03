Düşük Faizli Kredi Özel Bankalara Da Sıçradı! Ziraat Bankası’ndan Sonra Faizleri Yüzde 2,89’a İndirdi: Ev Almak İsteyenler Dikkat, Tarih Verildi

Son dönemde artan faiz oranlarıyla birlikte konut kredilerinde yaşanan zorluklar, Ziraat Bankası'nın konut kredisi faizlerinde yaptığı kampanya ile bir nebze hafiflemeye başladı. Parasal sıkılaşma politikaları doğrultusunda faiz oranlarının yükselmesi, bankaların kredi limitlerini sınırlı tutmasına yol açmıştı. Bu durum, konut satışlarında daralmaya neden olurken, nakit parası olan ve düşük tutarlarda kredi kullanarak ev sahibi olmak isteyenler için bir avantaj oluşturdu. Ancak yüksek kredi kullanmak zorunda kalanlar için süreç zorlaşmıştı.

BİR BANKADAN DAHA DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ KAMPANYASI

Ziraat Bankası’nın ardından Akbank da faiz indirimine gitti ve ilk defa ev alacaklar için yüzde 2,89 faiz oranıyla yeni bir konut kredisi kampanyası başlattı. Halihazırda evi olanlar için ise faiz oranı yüzde 3,02 seviyesinde. Faizlerdeki bu düşüş, konut kredisi ile ev sahibi olmayı planlayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak diğer bankaların da benzer faiz indirimleri yapıp yapmayacağı merak konusu.

ÖZEL BANKALARDA FAİZLER DÜŞER Mİ?

Konu hakkında Milliyet'e görüşlerini paylaşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, faiz oranlarının yıl sonuna kadar özel bankalarda da yüzde 3 seviyelerinin altına düşmesini beklediklerini belirtti. Özel bankaların şu anda genellikle yüzde 3 seviyelerinin üzerinde faiz oranları sunduğunu ifade eden Özelmacıklı, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin devam etmesi halinde bu bankaların da faiz oranlarını aşağı çekmesinin olası olduğunu söyledi. Özelmacıklı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

“Özel bankalarda şu anda faizler genel olarak yüzde 3 seviyelerinin üzerinde. Yıl sonuna kadar Merkez Bankası’nın faizlerde yapacağı indirim sonrasında özel bankalarda faiz oranlarının yüzde 3 seviyelerinin altına düşmesini bekliyoruz.”

FAİZLERDE DÜŞÜŞ UZAK DEĞİL

Mustafa Hakan Özelmacıklı, özellikle Avrupa ve ABD’deki faiz kararlarının ardından Türkiye’nin döviz bazlı borçlanmasının daha kolay hale gelmesini beklediklerini belirtti. Bu çerçevede orta vadede faizlerin daha da düşebileceğini öngörüyor:

“Beklentiler nispeten özellikle Avrupa ve ABD’deki faiz kararları sonrasında ülkemizin döviz bazlı borçlanmasının daha kolay olacağı çerçevesinde değerlendiriliyor. O nedenle beklentiler orta vadede faizlerin biraz daha düşeceğine yöneliktir.”

YÜZDE 2,89 FAİZ ORANI İLE 1 MİLYON TL KREDİ İÇİN GERİ ÖDEME NE KADAR?

Akbank’ın yüzde 2,89 faiz oranıyla başlattığı kampanya, özellikle ilk kez ev alacaklar için dikkat çekici bir fırsat sunuyor. Bu faiz oranıyla 1 milyon TL kredi çekmek isteyen bir kişinin 120 ay vadede aylık 29.878 TL taksit ödemesi gerekiyor. Vade sonunda geri ödenecek toplam tutar ise 3 milyon 585 bin 426 TL’ye ulaşıyor.

“KAMU BANKALARI ÖNCÜ OLACAK”

Özel bankalardaki faiz indirimi beklentisine rağmen, kamu bankalarının konut kredisi kampanyalarındaki öncülüğünün süreceğini belirten Özelmacıklı, kamu bankalarının inşaat firmalarına destek olmak amacıyla kampanyalarını sürdüreceğini öngörüyor:

“Kampanyaların kamu bankaları kısmında biraz daha devam etmesini bekliyoruz. Kamu bankaları bu noktada öncü olacaktır. İnşaat firmalarının daralan satış sürecine destek olmak açısından kamu bankalarının elini taşın altına koyacağını bekliyorum. Faiz oranlarında yaşanacak indirimler konut üreticilerinin, üretim kısmını sağlıklı hale getirecektir.”

YIL SONUNU İŞARET ETTİ

Mustafa Hakan Özelmacıklı, yıl sonuna kadar özel bankalarda kredi faiz oranlarının yüzde 3 seviyelerinin altına gerilemesini bekliyor. 2026 yılına kadar ise daha düşük faiz oranlarının gündeme gelebileceğini ifade ediyor:

“Bu yıl sonuna kadar özel bankalarda kredi faizlerinin yüzde 3 seviyelerinin altına gerileyeceğini düşünüyorum. Alımı hareketlendirecek yüzde 1,50 gibi faiz oranlarının ise 2026 ortalarında veya sonunda gerçekleşebileceğini değerlendiriyorum.”

KONUT FİYATLARI VE KİRA BEKLENTİLERİ

Özelmacıklı, konut fiyatlarında reel bazlı düşüşlerin devam edeceğini, ancak eylül ayında konut satışlarındaki artışın etkisini sürdüreceğini belirtiyor. Ayrıca, kira fiyatlarının da yatay bir seyir izleyeceği tahmin ediliyor:

“Temmuz ve ağustos aylarında konut satışlarında önemli artışlar yaşanmıştı. Bunun eylül ayında da nispeten etkisinin süreceğini değerlendiriyoruz. Konut Fiyat Endeksi noktasında reel bazlı düşüş biraz daha azalacak. Kiralarda da yaşanan artışlar nispeten bu ay itibarıyla şubat ayına kadar yatay seyir izliyor olacak.”

İSTANBUL’DA KONUT FİYATLARI ARTIYOR

İstanbul’daki konut fiyatlarına da değinen Özelmacıklı, metrekare başına fiyatların 40 bin TL’ye yaklaştığını, sıfır dairelerde ise bu rakamın 45 bin TL seviyelerine çıktığını belirtti. Eski binalarda ise fiyatlar metrekare başına 30 bin TL'ye kadar düşebiliyor.

Kaynak: Milliyet