Düşük Emekli Maaşında Formül Ortaya Çıktı! Aylık Bağlama Sistemi Tümüyle Değişiyor: Üç Koldan Çalışma

Emeklilik dilekçesi verecekler bu yıl emekli olmaları halinde 2025 yılına göre yüzde 30-35’lik bir oranda daha yüksek emekli aylığı alacak. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da en net açıklamayı dün yaparak oluşacak bu emekli maaşı farkı için yeni bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Vatandaşlar ise kendilerini garantiye almak adına daha yüksek maaştan emekli olabilmek için dilekçe işlemlerinde gaza basmış durumda. Ancak bu da SGK’da yığılmalara sebep oldu. Hükûmet emekli aylığı bağlama sisteminin tümüyle değiştirilmesi de dâhil olmak üzere çeşitli formüller üzerinde çalışıyor.

EMEKLİ MAAŞI FARKINDA ÇÖZÜM YOLLARI

Türkiye Gazetesi’nin aktardığı bilgiye göre, hem yığılmayı önleyecek, hem mağduriyeti giderecek seçenekler üzerinde çalışıyor. Çalışanların daha çok istihdamda kalmasını sağlayacak, yığılmadan dolayı hazineye yüklenecek yükü azaltacak, yıllar arasındaki maaş farkını minimum seviyeye indirecek yeni bir formül üzerinde duruluyor.

3 KOLDAN ÇALIŞMA BAŞLADI

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Işıkhan, “Kamuoyunda bazı formüller konuşuluyor ama şu an henüz netleşen bir durum yok. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile konu üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ile de bir araya gelip konuyu görüşeceğiz, çalışmalarımızı en kısa sürede nihayete erdireceğiz” ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA FORMÜLÜ

Emekli maaşlarına Ocak’ta yüzde 49,25, Temmuz’da ise yüzde 24,73 olmak üzere toplamda yüzde 86,15 zam yapılırken, bu yıl içinde emekli aylığına başvuracaklar için aylık hesaplamasında 2023 yılı güncelleme katsayısı olan 1,6612 kullanılacak. 2025 yılı emekli aylıkları ise bu yılın enflasyon oranı ile millî gelir artış hızının yüzde 30’una göre belirlenecek güncelleme katsayısı ile hesaplanacak.

OVP 2024 yılı sonu enflasyon hedefi yüzde 41,5, büyüme rakamı ise yüzde 3,5. Bu da 2024 yılı için güncelleme katsayısının 1,4255’lerde olacağını gösteriyor. Bu rakamlarda 2025 yılında emekli olacakların, 2024 maaş zamlarını alamadıkları için maaşlarının yaklaşık yüzde 30 daha düşük olması öngörülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi