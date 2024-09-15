Durukan Şekerleme'nin Halka Arz Büyüklüğü Belli Oldu: İşte Dağıtılacak Lot Miktarı

Halka arzda sermaye artışı yoluyla 32,5 milyon TL ve ortak satışı yoluyla 10 milyon TL nominal değerli paylar satıldı. Toplamda halka arz edilen payların tamamı talep üzerine satıldı.

Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleştirilen halka arzda yatırımcı grubu bazında tahsisat yapılmadı. Borsa İstanbul’un paylaştığı verilere göre, halka arzda toplamda 698 bin 198 adet emir alındı ve bu talepler, satışa sunulan adedin 3,27 katına denk gelen 2,6 milyar TL tutarında oldu.