Durukan Şekerleme'nin Halka Arz Büyüklüğü Belli Oldu: İşte Dağıtılacak Lot Miktarı
Durukan Şekerleme'nin 11-12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzına ilişkin sonuçlar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla açıklandı. Halka arz sürecinde, şirketin büyüklüğü 722,5 milyon TL olarak belirlendi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Deniz Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, Durukan Şekerleme'nin halka arzı “Borsa’da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile yapıldı. Bu süreçte, 1 TL nominal değerli paylar için 17,00 TL fiyat belirlendi.
Halka arzda sermaye artışı yoluyla 32,5 milyon TL ve ortak satışı yoluyla 10 milyon TL nominal değerli paylar satıldı. Toplamda halka arz edilen payların tamamı talep üzerine satıldı.
Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleştirilen halka arzda yatırımcı grubu bazında tahsisat yapılmadı. Borsa İstanbul’un paylaştığı verilere göre, halka arzda toplamda 698 bin 198 adet emir alındı ve bu talepler, satışa sunulan adedin 3,27 katına denk gelen 2,6 milyar TL tutarında oldu.
DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ SONUÇLARI 2024
Durukan Şekerleme'nin halka arzına ilişkin detaylar açıklandı. Halka arz sürecinde, 32.500.000 TL nominal değerli paylar ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 10.000.000 TL nominal değerli payların tamamı satıldı. Şirketin toplam halka arz büyüklüğü 722.500.000 TL olarak gerçekleşti. Yatırımcı gruplarına özel tahsisat yapılmadan, paylar eşit olarak dağıtıldı.
Borsa İstanbul'un paylaştığı verilere göre, halka arzda 698.198 adet emir alındı. Bu talepler, satışa sunulan adedin 3,27 katı olan 138.935.808 adet nominal değerli paylar için 2.639.780.352 TL tutarında oldu.
Halka arz sonucunda 42.500.000 TL nominal değerli paylar, toplam 689.338 yatırımcıya satıldı. Bireysel katılımcı sayısı 689.338 olarak belirlenirken, ortalama pay dağıtımı 61 lot (yaklaşık 1.037 TL) olarak gerçekleşti.
Durukan Şekerleme'nin halka arz sonuçları doğrultusunda, şirketin borsa kodu DURKN ile 17 Eylül Salı günü itibarıyla Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlaması planlanıyor.