Durduğu Yerde Faturayı İkiye Katlıyor: İşiniz Bitince Bu Cihazları Mutlaka Prizden Çıkarın
Birçok kişi, elektrikli cihazlarını kullanmadığı zamanlarda fişe takılı bırakmanın maliyetini göz ardı ediyor. Ancak fişi takılı bırakılan bazı cihazlar, diğer cihazlara oranla durduğu yerden daha fazla elektrik tüketiyor. Peki elektrik tasarrufu için hangi cihazlar kullanıldıktan sonra prizden çekilmeli? İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Cihazları prize takılı bırakma alışkanlığı, gereksiz enerji tüketimi nedeniyle yüksek elektrik faturalarına yol açabiliyor. Özellikle enerji tüketimi yüksek olan cihazlara dikkat ederek bu durumun önüne geçmek mümkün. İşte detaylar...
Elektrikli cihazlar, kullanılmasa bile prizde takılı kaldığında enerji tüketmeye devam edebilir. Bu durum, farkında olmadan elektrik faturasının kabarmasına neden olur.
Enerji tasarrufu sağlamak için özellikle sık kullanılmayan cihazların prizden çekilmesi öneriliyor. Basit bir önlemle hem gereksiz enerji tüketimini azaltabilir hem de faturalarınızı düşürebilirsiniz. Peki hangi cihazlar prize takılı bırakılmamalıdır? İşte ayrıntılar…
PRİZDEYKEN FATURAYI 2’YE KATLAYAN CİHAZLAR HANGİLERİ?
1. BİLGİSAYAR
Bilgisayarlar, bekleme modunda bile enerji tüketmeye devam eder. Özellikle uzun süre kullanılmayacak bir bilgisayarı tamamen kapatmak ve fişten çekmek, enerji israfını önler.
2. OYUN KONSOLLARI
Oyun konsolları, güç tasarrufu modlarıyla donatılmış olsa da bu modda bile enerji harcamaya devam eder. Araştırmalar, oyun konsollarının toplam enerji tüketiminin %6’sına kadar katkıda bulunabileceğini ortaya koyuyor. Kullanılmadığı durumlarda konsolun tamamen kapatılması veya fişinin çekilmesi, hem enerji tasarrufu yapmanızı hem de faturalarınızı düşürmenizi sağlar.