Dünyanın En Zenginleri Arasındaydı: Ünlü İş İnsanı Asil Nadir Hayatını Kaybetti

İngiltere’de bir dönem, “Kraliçeden zengin Türk”, Türkiye’de de “Özal’ın prensi” olarak anılıyordu. Dünyanın en zengin isimleri arasında gösterilen ünlü iş insanı Asil Nadir bir süredir yoğun bakımda yattığı hastanede 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Dünyanın En Zenginleri Arasındaydı: Ünlü İş İnsanı Asil Nadir Hayatını Kaybetti

İş İnsanı Asil Nadir bir süredir Solunum yollarında yaşadığı sorun nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. 83 yaşındaki Nadir'in bugün hayatını kaybettiği belirtildi.

ASİL NADİR KİMDİR?

Asil Nadir 1941’de Lefke’de dünyaya geldi. Ailesi, 1961 yılında Londra’ya taşındığında Asil Nadir İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisiydi. Okulu bırakıp iş hayatına atıldı. Londra merkezli Wear Well konfeksiyon şirketini satın aldı.

Sunday Times gazetesi onu dünyanın en zengin insanları arasında 11. sıraya yerleştirdi. İngiltere’de bir dönem, “Kraliçeden zengin Türk”, Türkiye’de de “Özal’ın prensi” olarak anılıyordu. 1988’de Günaydın gazetesini satın alınca Türkiye’de ismi duyuldu. Ardından Güneş ve Tan gazeteleri ile Nokta dergisini satın aldı. Türkiye’de de çok sayıda yatırımı olan Nadir, şirketlerinin batmasının ardından 1993’te KKTC’ye kaçtı. 2010 yılında İngiltere´ye döndü. 2013’te kalan 5 yıllık cezası için Türkiye’ye gönderildi.

Asil Nadir'in ilk eşi 15 Eylül 1962 tarihinde evlendiği[ Ayşegül Tecimer (d. 09.08.1945) 'dir. 1961 yılında İstanbul'da tanışan çift, 1989 yılında boşandı. Asil Nadir 2 Aralık 2005 tarihinde Neriman Nur ile nikah masasına oturdu.

Kaynak: Haber Merkezi

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