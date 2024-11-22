Dünyanın En Zengin Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada
Uluslararası sigorta karşılaştırma platformu HelloSafe'in 2024 Refah Endeksi sonuçları açıklandı. Dünyanın en refah seviyesi yüksek ülkelerini sıralayan bu kapsamlı araştırmada, Lüksemburg bir kez daha zirvede yer alırken, Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
HelloSafe Refah Endeksi, ekonomik ve sosyal faktörlerin bir kombinasyonunu dikkate alarak ülkelerin refahının karşılaştırmalı bir ölçüsünü sağlamak için geliştirildi. Sunulan endeks, bir ülkedeki yaşam kalitesini ve ekonomik eşitliği yansıtan İnsani Gelişme Endeksi gibi sosyal göstergeleri de içeriyor. Göstergeler genel refah üzerindeki etkilerine göre ağırlıklandırıldı.
EN ZENGİN ÜLKELER
Endekse göre, Lüksemburg, Norveç ve İrlanda gibi Avrupa ülkeleri, yüksek yaşam standartları, güçlü sosyal güvenlik sistemleri ve gelişmiş ekonomileriyle listenin ilk üç sırasında yer alıyor. Avrupa dışından ise Katar ve Singapur ilk 10'a girmeyi başaran tek ülke oldu.
TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
Türkiye ise listede orta sıralarda yer alarak, "orta refah düzeyine sahip ülkeler" kategorisinde değerlendirildi. Türkiye'nin özellikle gelir eşitsizliği ve bazı sosyal göstergelerdeki eksiklikleri, sıralamada daha yukarılara çıkmasını engelledi. Türkiye 42,40 puanla listede 57. sırada yer aldı.
2024 Refah Endeksi, ilk 20 ülke ve puanları şu şekilde:
Lüksemburg - 86.20
Norveç - 85.09
İrlanda - 84.72
İsviçre - 81.17
Katar - 80.52
Singapur - 77.45
İzlanda - 77.04
Danimarka - 72.96
Hollanda - 71.06
Belçika - 68.26
İsveç - 68.16
Avustralya - 66.96
Almanya - 66.80
Avusturya - 66.43
Finlandiya - 66.14
Birleşik Arap Emirlikleri - 65.95
San Marino - 65.27
ABD - 64.03
Kanada - 63.68
Fransa - 60.36