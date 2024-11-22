Dünyanın En Zengin Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada

HelloSafe Refah Endeksi, ekonomik ve sosyal faktörlerin bir kombinasyonunu dikkate alarak ülkelerin refahının karşılaştırmalı bir ölçüsünü sağlamak için geliştirildi. Sunulan endeks, bir ülkedeki yaşam kalitesini ve ekonomik eşitliği yansıtan İnsani Gelişme Endeksi gibi sosyal göstergeleri de içeriyor. Göstergeler genel refah üzerindeki etkilerine göre ağırlıklandırıldı.