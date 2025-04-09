Dünyanın En Zengin Şehirleri 2025 Listesi Açıklandı: Türkiye’den İki Şehir Listede

Yayımlanan rapora göre ABD, listede yer alan 50 şehirden 11’iyle en fazla temsil edilen ülke oldu. Listenin ilk sırasında yer alan New York, 384 bin 500 milyoner, 818 centi-milyoner (100 milyon dolar ve üzeri servete sahip kişi) ve 66 milyardere ev sahipliği yaparak zenginlikteki liderliğini korudu. San Francisco Körfez Bölgesi, Tokyo, Singapur ve Los Angeles gibi şehirler de ilk 5’te yer aldı.

İSTANBUL VE BODRUM DİKKAT ÇEKTİ

Raporda Türkiye’ye ilişkin dikkat çeken veriler de yer aldı. 2024 yılı sonu itibarıyla ülkede toplam 40 bin 200 milyoner, 131 centi-milyoner ve 16 milyarder bulunuyor. İstanbul, 15 bin milyoner, 58 centi-milyoner ve 10 milyarderiyle Türkiye’nin finansal açıdan en güçlü şehri olarak öne çıktı.

Bodrum ise özellikle centi-milyoner yoğunluğu ile listede dikkat çekti. Turizm ve lüks yaşam yatırımlarının artmasıyla birlikte kent, yüksek net servetli bireylerin gözde yerleşim merkezlerinden biri haline geldi.

TÜRKİYE’NİN LİKİT SERVET ORTALAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Raporda ayrıca Türkiye'de kişi başına düşen ortalama likit servetin yaklaşık 11 bin 200 dolar seviyesinde olduğu belirtildi. Bu oran, BRICS ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye'nin göreceli olarak sağlıklı bir finansal yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

İLK 10’DA ÖNE ÇIKAN ŞEHİRLER

New York (ABD) – 384.500 milyoner, 66 milyarder

San Francisco Körfez Bölgesi (ABD) – 342.400 milyoner, 82 milyarder

Tokyo (Japonya) – 292.300 milyoner, 18 milyarder

Singapur – 242.400 milyoner, 30 milyarder

Los Angeles (ABD) – 220.600 milyoner, 45 milyarder

Londra (Birleşik Krallık) – 215.700 milyoner, 33 milyarder

Paris (Fransa) – 160.100 milyoner, 22 milyarder

Hong Kong (Çin - ÖİB) – 154.900 milyoner, 40 milyarder

Sidney (Avustralya) – 152.900 milyoner, 22 milyarder

Chicago (ABD) – 127.100 milyoner, 25 milyarder

Kaynak: Haber Merkezi